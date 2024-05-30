Сборная Дании назвала состав на чемпионат Европы

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн объявил список игроков, попавших в окончательную заявку национальной команды на Евро-2024.
Вратари: Каспер Шмейхель («Андерлехт»), Фредерик Реннов («Унион», Берлин), Мадс Хермансен («Лестер Сити»).
Защитники: Андреас Кристенсен («Барселона»), Симон Кьер («Милан»), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас»), Янник Вестергор («Лестер Сити»), Виктор Нельссон («Галатасарай»), Александер Бах («Бенфика»), Йоаким Меле, Расмус Кристенсен («Лидс»/«Рома»), Виктор Кристиансен («Лестер Сити»/«Болонья»).
Полузащитники: Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед»), Томас Дилейни («Севилья»/«Андерлехт»), Мортен Юльманн («Спортинг», Лиссабон), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Кристиан Норгор, Матис Йенсен, Миккел Дамсгорд (все — «Брентфорд»).
Нападающие: Якоб Ларсен («Хоффенхайм»/«Бернли»), Андреас Ольсен («Брюгге»), Андерс Дрейер, Каспер Дольберг (оба — «Андерлехт»), Расмус Хёйлунд («Манчестер Юнайтед»), Йонас Винд, Юссуф Поульсен (оба — «Вольфсбург»).
P S. Блин , так подумал - как же это дано было...
P S. Блин , так подумал - как же это дано было...