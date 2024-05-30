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Сборная Дании назвала состав на чемпионат Европы

вчера, 18:52

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн объявил список игроков, попавших в окончательную заявку национальной команды на Евро-2024.

Вратари: Каспер Шмейхель («Андерлехт»), Фредерик Реннов («Унион», Берлин), Мадс Хермансен («Лестер Сити»).

Защитники: Андреас Кристенсен («Барселона»), Симон Кьер («Милан»), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас»), Янник Вестергор («Лестер Сити»), Виктор Нельссон («Галатасарай»), Александер Бах («Бенфика»), Йоаким Меле, Расмус Кристенсен («Лидс»/«Рома»), Виктор Кристиансен («Лестер Сити»/«Болонья»).

Полузащитники: Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед»), Томас Дилейни («Севилья»/«Андерлехт»), Мортен Юльманн («Спортинг», Лиссабон), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Кристиан Норгор, Матис Йенсен, Миккел Дамсгорд (все — «Брентфорд»).

Нападающие: Якоб Ларсен («Хоффенхайм»/«Бернли»), Андреас Ольсен («Брюгге»), Андерс Дрейер, Каспер Дольберг (оба — «Андерлехт»), Расмус Хёйлунд («Манчестер Юнайтед»), Йонас Винд, Юссуф Поульсен (оба — «Вольфсбург»).

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 20:22
Давно ли Юссуф Поульсен играет за Вольфсбург? А Йоаким Меле, получается, без клуба 🤦
kazakoff
kazakoff
вчера в 20:00
Нужно реабилитироваться за ЧМ, вполне могут далеко забраться
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:24
Ну , что датчане , хотите повторения достижения ЧЕ 92 г ???
P S. Блин , так подумал - как же это дано было...
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:23
Вообще без разницы, кто ,как и зачем .
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:16
одна из сильнейших сборных
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:53
Вполне конкурентоспособная команда нарисовывается !
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