«Родина-Медиа» заявила Дзюбу

«Родина-Медиа» дозаявила бывшего нападающего сборной России Артёма Дзюбу для участия в Медийной футбольной лиге. Артём имеет шансы принять участие уже в следующем матче команды.
Ранее сообщалось, что Дзюбе готовы платить 1 миллион рублей в месяц.
«Родина-Медиа» дозаявила бывшего нападающего сборной России Артёма Дзюбу для участия в Медийной футбольной лиге. Артём имеет шансы принять участие уже в следующем матче команды.
Ранее сообщалось, что Дзюбе готовы платить 1 миллион рублей в месяц.
https://youtu.be/8ONa4g9eyT0