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«Родина-Медиа» заявила Дзюбу

вчера, 12:04

«Родина-Медиа» дозаявила бывшего нападающего сборной России Артёма Дзюбу для участия в Медийной футбольной лиге. Артём имеет шансы принять участие уже в следующем матче команды.

Ранее сообщалось, что Дзюбе готовы платить 1 миллион рублей в месяц.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
вчера в 18:53
В какой-то медиа лиге платят такие сумасшедшие деньги. А мы, наивные, ждём от них побед на международной арене. Сума сойти!
112910415
112910415
вчера в 16:30
опровергли, звезда против !
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:43
За что !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:59
Зря он к дружбану в Китай не метнулся...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ d7cm74a9xt7m (раскрыть)
вчера в 13:44
Сайт футбольный, оглашусь. но мне За державу обидно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ d7cm74a9xt7m (раскрыть)
вчера в 13:37
Уважаемый, а ты еще в неведении и не понял, что все футбольные успехи и достижения Зенита, Динамо, Краснодара , Локо и Спартака - это следствие больших денег. ЦСКА по деньгам примерно 6-й в РПЛ, отсюда и место. Чудес в футболе не бывает. А насчет финансирования клуба Почтой РФ, ты глубоко заблуждаешься. Почта РФ арендует у клуба офисные помещения в башне стадиона. А финансируют клуб два его реальных владельца Баланович ( 77% акций) и Гинер (23 % акций). Вся эта информация есть на сайтах. А на сайте Росимущества даже указана сумма, которую Почта платит за аренду. Так что , уважаемый, пожелаю тебе изучать матчасть, а потом писать .
yhx3ned52y4k
yhx3ned52y4k
вчера в 13:15
Вот это точно про Рукаку
d7cm74a9xt7m
d7cm74a9xt7m ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:23
Сайт футбольный, а Вы все о деньгах, да о деньгах.
fjsmmrnd698m
fjsmmrnd698m ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:21, ред.
Откуда деньжищи у убыточного цска, спонсируемого Почтой России?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:08
У меня два вопрос. Если Медиа Лига - это любители, то откуда деньжищи такие - лимон в месяц этой дубине. Возможно за демонстрацию знаменитого видео в перерывах? Тогда понятно.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:07, ред.
"Еду я на Родину" - сразу запел Артём, когда услышал о сумме гонорара...)
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