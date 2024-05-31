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Куртуа выйдет в стартовом составе «Реала» на финал ЛЧ. Лунин — в запасе

вчера, 19:55
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал22:00 Не начался

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции рассказал, кто будет первым номером в финальном матче Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд.

У Лунина был грипп, который не позволил ему тренироваться, завтра он будет на скамейке запасных. Играть будет Куртуа.

Конечно, перед игрой у нас будет давление, немного страха, но это важная часть хорошей работы. Я уверен в себе, потому что команда показала фантастическое качество. Коллективный настрой, который был продемонстрирован на протяжении всего сезона, невероятен. Это будут ключи к победе завтра.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 11:31
Зачем подарки,Перес ведь всё покупает-определись уже!
И с какой темы это я "слетел"?
Обсуждать что Мартинес лучший вратарь мира?так это глупо-все понимают что это не так,и даже ты!
Так что смотри финал и болей за Боруссию
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 11:16
    Dauletbek
    Dauletbek
    сегодня в 11:11
    Бельгийский грипп?
    Capral
    Capral ответ AgamagA_______ (раскрыть)
    сегодня в 10:54
    После игры поговорим...
    eleven LC
    eleven LC ответ AgamagA_______ (раскрыть)
    сегодня в 10:46, ред.
    Да Мартинес,Мартинес 👍 лучший вратарь мира всех времён и народов ,ваще пофиг
    Это сейчас не важно,главное финал и победа Реала в нём!
    Ты то хоть помнишь когда Барса в последний раз играла в финале лч?
    AgamagA_______
    AgamagA_______ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 10:41
    Мне всё равно, кого тренер ставит на ворота. В данной ситуации я высказал свое мнение. Я за них вообще не переживаю!

    Карло просто решил поддержать более именитого вратаря, по имени, по былым заслугам, не по подготовке. Тедеско оказался мужественее и решительнее, чем старик Анчи.
    Играть должны наиболее подготовленные!
    В спорте всегда так.

    Сборная Испании выиграла евро, когда из него выбросили именитых старперов сливочных, которые блокировали игру. Логика должна быть в решениях. Вот про что я говорю! Это не ненависть к Реалу, как вы решили принять.
    Capral
    Capral ответ AgamagA_______ (раскрыть)
    сегодня в 10:21
    Все ошибаются. Но тренер выбрал Куртуа, значит, ему видней. Вы- несогласны? Ничем, не могу помочь. Извините. Предчувствия, перед игрой у меня плохие. Дортмунд, который ещё недавно все воспринимали как подарок, может усложнить жизнь Реалу. Хочется верить, что этого не произойдет, но, кто его знает...
    AgamagA_______
    AgamagA_______ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 09:41
    Вы накинулись на правду! Или на мнение. Я тоже считаю, что Лунин по праву заслужил место в основе. Разве Куртуа не допускал грубых ошибок в ЛЧ? Против Ливерпуля, когда Салах добил в ворота, как пример.

    У сливочных 100500 причин, почему не Месси должен получить ЗМ, как пример)) понимаешь о чём я?

    А тут вратарь, который прошёл путь, а в главном матче ему указывают на банку.
    Логично, что поддерживать нужно Лунина в данной ситуации? Или это считается писать гадости против Реала?
    AgamagA_______
    AgamagA_______ ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 09:21
    Сливочные чем руководствуются, когда пишут, что Куртуа на сегодняшний день лучший вратарь мира? Он даже лучше Нойера? И не важно, что пропустил огромный отрезок сезона, без тонуса. Полное неуважение к остальным вратарям. По ЧМ было видно, что Мартинес на голову сильнее Куртуа. И в АПЛ он сыграл отлично, АВ пробилась в ЛЧ.
    амурец
    амурец
    сегодня в 01:08
    Ну старому лису папе Карло виднее кого выпускать в старте
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 23:42
    Хоть Реал будет без вратаря Дортмунд им не угроза
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 23:19
    Спасибо, Дорогой, Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Взаимно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Futurista
    Futurista ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:17, ред.
    Здоровья Вам!...🤝...
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 23:16, ред.
    Маэстро, Вы- стабилизируете мне давление!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ох я и поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Давно, так не смеялся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот, за что я люблю Соккер, за то, что есть люди- умеющие создавать прекрасное настроение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Браво, Дружище, Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
    Futurista
    Futurista ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 23:09
    Capral
    Capral ответ Dead Body 13 (раскрыть)
    вчера в 22:51
    Подписываюсь под каждой запятой!!!!!!! Павел, так ведь оно и не удивительно- Реал вышвырнул МС из ЛЧ...)))
    Dead Body 13
    Dead Body 13 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:49
    Нужно уважать человека, половина всех комментов на сайте - негатив в сторону "Реала". Очень странно, но, как минимум, целенаправленно. Мне бы в голову не пришло бегать по всем новостям МС и писать гадости)
    Capral
    Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 22:48, ред.
    И последнее: тренер ставит на финал не того, кто регулярно выходил на поле, а того- кто надежней и у кого опыта больше. В конце концов, если результат будет за Реал, в конце игры, можно, чисто символически выставить и Лунина- в концовке...
    Capral
    Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 22:43, ред.
    Главное, завтра- не забудь плотно пообедать...)))
    Elliada_
    Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:40
    Мои планы на завтра:

    1. .....
    2. .....
    .........
    9. Надеется на поражение Реала.
    Capral
    Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 22:34
    Всем известно, что завтра- ты будешь болеть против Реала, можешь даже не отрицать. Но еще больше- будешь желать ошибки Куртуа. Надеюсь, ни Реал, ни Куртуа- такой радости тебе не предоставят.
    Elliada_
    Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:30
    Объясню в последний раз. Мое мнение: должен играть Лунин. С ним дошли до финала ЛЧ, он заслужил. Каким он был раньше мне все равно. В этой ЛЧ был хорош. Куртуа в этом сезоне пассажир. Его ставят в финал только за былые заслуги. Посмотрим, что в итоге будет.
    eleven LC
    eleven LC ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 22:30
    Ну Мартинес так Мартинес ☺️
    Capral
    Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 22:27
    Я сейчас не Куртуа обсуждаю, а Лунина.
    Capral
    Capral
    вчера в 22:24
    Сенатов.

    Ты не видел ляпы Лунина? Я не удивлен, потому что, для того, чтобы рассуждать о футболе, для начала, хотябы, надо его смотреть, не говоря уже о том, чтобы в нем разбираться...
    Elliada_
    Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:24
    А Куртуа один выходил? Такой же винтик в системе Реала
    Elliada_
    Elliada_ ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 22:23
    Серьезно. Он официально лучший вратарь мира и будет таковым до осени 2024
    Capral
    Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 22:21
    А он один на поле выходил? Реал побеждал- за счет общей мобильности команды, индивидуально сильных игроков и гениальности Карлa Великого!!!
    DaslerU
    DaslerU
    вчера в 21:42
    Сомневаюсь, что Реал когда либо выходил на матч со страхом перед кем-то, лукавит дядька :D
    eleven LC
    eleven LC ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 21:38
    Мартинес лучший вратарь мира прямо сейчас?
    Серьёзно?
    Ну как скажешь
    Гость
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