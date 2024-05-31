Куртуа выйдет в стартовом составе «Реала» на финал ЛЧ. Лунин — в запасе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции рассказал, кто будет первым номером в финальном матче Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд.
У Лунина был грипп, который не позволил ему тренироваться, завтра он будет на скамейке запасных. Играть будет Куртуа.
Конечно, перед игрой у нас будет давление, немного страха, но это важная часть хорошей работы. Я уверен в себе, потому что команда показала фантастическое качество. Коллективный настрой, который был продемонстрирован на протяжении всего сезона, невероятен. Это будут ключи к победе завтра.
Какая разница сколько у него сейвов в прошлом финале ЛЧ? Это было давно. Давай еще кого-то в состав поставим за былые заслуги. Реальность такова, что Куртуа пропустил большую часть сезона из-за травмы, а Лунин играл. И как будто Куртуа ошибок не допускал?
Какая разница сколько у него сейвов в прошлом финале ЛЧ? Это было давно. Давай еще кого-то в состав поставим за былые заслуги. Реальность такова, что Куртуа пропустил большую часть сезона из-за травмы, а Лунин играл. И как будто Куртуа ошибок не допускал?