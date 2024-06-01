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Представитель Дзюбы: «Артём не планирует выступать за команду Медиалиги»

вчера, 14:00

Представитель лучшего бомбардира в истории чемпионатов России Артёма Дзюбы Леонид Гольдман сообщил, что его клиент не будет выступать за «Родину-Медиа».

Никаких переговоров с командой «Родина Медиа» и Дмитрием Тарасовым у Артёма не было и не предвидится. Он не планирует выступать ни за одну команду Медиалиги. Не понимаю, зачем Дмитрий говорит неправду, а президент Медиалиги Николай Осипов разгоняет этот фейк дальше. Хотя, понятно, что им нужны просмотры и пиар, но можно придумать и что‑то другое, чем в очередной раз на Дзюбе заработать хайп. Информация о том, что его внесли в какую‑то там заявку — тоже ложь. На этом тему с Медиалигой предлагаю закрыть.

Как и говорил пару дней назад, сейчас находимся в переговорах с несколькими клубами. Артём хочет остаться в России и играть в РПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:29
а если поторговаться ?
lotsman
lotsman
вчера в 16:19
Артём может найти себе место в РПЛ. Сейчас предвидится вливание в РПЛ четырёх новых команд. Я думаю они не откажутся от предложений со стороны представителей Дзюбы.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:57
Артёмка много хочет, но играть будет в фнл!
ccd43kvexu9h
ccd43kvexu9h
вчера в 14:28
Задарма Дзюба не играет. Ему миллионы подавай.
Гость
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