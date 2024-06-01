Представитель Дзюбы: «Артём не планирует выступать за команду Медиалиги»

Представитель лучшего бомбардира в истории чемпионатов России Леонид Гольдман сообщил, что его клиент не будет выступать за «Родину-Медиа».

Никаких переговоров с командой «Родина Медиа» и Дмитрием Тарасовым у Артёма не было и не предвидится. Он не планирует выступать ни за одну команду Медиалиги. Не понимаю, зачем Дмитрий говорит неправду, а президент Медиалиги Николай Осипов разгоняет этот фейк дальше. Хотя, понятно, что им нужны просмотры и пиар, но можно придумать и что‑то другое, чем в очередной раз на Дзюбе заработать хайп. Информация о том, что его внесли в какую‑то там заявку — тоже ложь. На этом тему с Медиалигой предлагаю закрыть.