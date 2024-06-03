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Меньян может заменить Эдерсона в «Манчестер Сити»

вчера, 23:34

Вратарь Эдерсон может покинуть «Манчестер Сити» этим летом.

У бразильца есть предложения из Саудовской Аравии. Если Эдерсон уйдёт из манчестерского клуба, «горожане» попробуют подписать голкипера «Милана» Мика Меньяна.

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Все комментарии
rnypyguft883
rnypyguft883 ответ 7kvg9ks9n7wz (раскрыть)
сегодня в 00:53
Видимо не один я надеюсь, что так и будет)
7kvg9ks9n7wz
7kvg9ks9n7wz
сегодня в 00:52
Эдерсон очень переоценён!
Фаны мансити не смогут вспомнить матч Эдерсона где он затащил, потому-что таковых не было. Так что такой размен будет очень и очень полезным.
Рад буду за горожан!
tywqbyfhnj55
tywqbyfhnj55 ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 00:44
Золотые слова, подписываюсь под каждым!
urfdges2xcna
urfdges2xcna
сегодня в 00:36
Меньян тоже в топ-5 между прочим!
allemz
allemz
вчера в 23:40, ред.
Эдерсон мне никогда не нравился. Заменил ли он Харта, большой вопрос. Ногами умели играть и его сменщики, а Ортега отнюдь ни в чем не уступает бразильцу, даже порой более ответственен, его сейвы часто выручали команду. Золотые перчатки бразильца по прошествии лет - заслуга всей команды, отрабатывающей в обороне. Он только с топами чувствует давление у своих ворот и то без толку
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