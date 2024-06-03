Меньян может заменить Эдерсона в «Манчестер Сити»

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вчера, 23:34

Вратарь может покинуть «Манчестер Сити» этим летом.

У бразильца есть предложения из Саудовской Аравии. Если Эдерсон уйдёт из манчестерского клуба, «горожане» попробуют подписать голкипера «Милана» .