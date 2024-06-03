Меньян может заменить Эдерсона в «Манчестер Сити»

Вратарь Эдерсон может покинуть «Манчестер Сити» этим летом.
У бразильца есть предложения из Саудовской Аравии. Если Эдерсон уйдёт из манчестерского клуба, «горожане» попробуют подписать голкипера «Милана» Мика Меньяна.
Вратарь Эдерсон может покинуть «Манчестер Сити» этим летом.
У бразильца есть предложения из Саудовской Аравии. Если Эдерсон уйдёт из манчестерского клуба, «горожане» попробуют подписать голкипера «Милана» Мика Меньяна.
Фаны мансити не смогут вспомнить матч Эдерсона где он затащил, потому-что таковых не было. Так что такой размен будет очень и очень полезным.
Рад буду за горожан!
Фаны мансити не смогут вспомнить матч Эдерсона где он затащил, потому-что таковых не было. Так что такой размен будет очень и очень полезным.
Рад буду за горожан!