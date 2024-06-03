Моуриньо отреагировал на интерес к подписанию Дибалы и Лукаку

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо прокомментировал слухи об интересе к нападающим «Ромы» Пауло Дибале и Ромелу Лукаку.
Я хочу внести ясность на 100 процентов. Меня не интересует ни один игрок из «Ромы». Никакого интереса.
Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо прокомментировал слухи об интересе к нападающим «Ромы» Пауло Дибале и Ромелу Лукаку.
Я хочу внести ясность на 100 процентов. Меня не интересует ни один игрок из «Ромы». Никакого интереса.
и на владельцев тоже.
но семья Фридкин все же была права.
у Ромы при Моуриньо была третья зарплатная ведомость в Серии А –
сразу за Юве и Интер.
и с такими ресурсами надо бороться за попадание в Лигу чемпионов.
Жозе как тренер, сам провалился в Италии.
проклятие 3 сезона.
и на владельцев тоже.
но семья Фридкин все же была права.
у Ромы при Моуриньо была третья зарплатная ведомость в Серии А –
сразу за Юве и Интер.
и с такими ресурсами надо бороться за попадание в Лигу чемпионов.
Жозе как тренер, сам провалился в Италии.
проклятие 3 сезона.