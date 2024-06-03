Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиТурция. Супер-Лига 2023/2024

Моуриньо отреагировал на интерес к подписанию Дибалы и Лукаку

вчера, 21:41

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо прокомментировал слухи об интересе к нападающим «Ромы» Пауло Дибале и Ромелу Лукаку.

Я хочу внести ясность на 100 процентов. Меня не интересует ни один игрок из «Ромы». Никакого интереса.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Бавария» и «Барселона» не будут подписывать Бруну Фернандеша
Сегодня, 23:31
СлухиКонте обозначил первую трансферную цель у руля «Наполи»
Сегодня, 23:28
Слухи«Арсенал» и «Милан» хотят подписать Цыганкова
Сегодня, 23:11
Слухи«Ньюкасл» хочет подписать вратаря «Бернли»
Сегодня, 23:03
В «Фиорентине» заявили, что МЮ не делал предложений по трансферу Амрабата
Сегодня, 22:34
Слухи«Фулхэм» может подписать защитника «Челси» за 30 млн евро
Сегодня, 21:53
Сортировать
Все комментарии
bpnpfna2ra5j
bpnpfna2ra5j
сегодня в 00:05
Делать больше нечего, как утки комментировать...
evge78
evge78
сегодня в 00:03
Не простил Жозе предательства. И правильно сделал. Эту Рому собирал и создавал Маэстро, никаких денег на трансферы не затратила нищая или жадная Рома. Просил Жозе Морату - не купили, просил Скамаку - не купили. Скамака перешёл в Аталанту и великолепно проявил себя в Лиге Европы. Просил купить Фраттези - не купили, перешёл в Интер. Просил купить Маркоса Леонардо из Сантоса - не купили. Если бы не Жозе, то и Дибалы и Лукаку не было бы. Игроки слили его, ради Де Росси, которому сразу подписали Анхелиньо и Бальданци, и не добились намеченных результатов. Вылетели в полуфинале от Байера, и закончили сезон на шестом месте. Это результаты - хуже, чем у Моуриньо и в первом сезоне и во втором.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:52
Значит всё таки сплавили негодяи.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:06
Жозе все еще обижен на игроков Ромы.
и на владельцев тоже.
но семья Фридкин все же была права.
у Ромы при Моуриньо была третья зарплатная ведомость в Серии А –
сразу за Юве и Интер.
и с такими ресурсами надо бороться за попадание в Лигу чемпионов.
Жозе как тренер, сам провалился в Италии.
проклятие 3 сезона.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:53
А потом глядь и они в Фенере окажутся
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 