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«Милан» намерен приобрести лучшего бомбардира «Болоньи» Зиркзее

вчера, 16:49

«Милан» уведомил «Болонью» о том, что готов выкупить за 40 миллионов евро их нападающего Джошуа Зиркзее. Сейчас идут переговоры «россонери» с представителями игрока об условиях личного контракта. Голландец счастлив в Италии и заинтересован в переходе в «Милан».

В прошедшем сезоне Зиркзее сыграл 37 матчей в Серии А и Кубке Италии, забил 12 мячей и отдал 7 голевых передач, а также получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего форварда в 50 миллионов евро.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:34
скорей всего, Бавария вернет Зиркзие, чем он достанется Милану.
для этого придется выплатить Болонье от 30 млн евро.
возможно, при трансфере из Баварии в Болонью был пункт первого выкупа остается за мюнхенский клуб.
потом, Венсан Компани, новый коуч Баварии, знает Зиркзие.
и поскольку Компани часто использовал схему с двумя нападающими
в Бернли и Андерлехте, Зиркзее стал бы не тем, кто подменяет Харри Кейна,
а вторым форвардом.
и это будет крутая связка.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:35
Милан как бы более солидный и престижный клуб. Зовут- нужно идти...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:35
Если смогут такой трансфер..это сильное усиление атаки.
STVA 1
STVA 1 ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:07
Думаю скорее всего в первую очередь зарплатой
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:56
А чем Милан лучше
Гость
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