«Милан» намерен приобрести лучшего бомбардира «Болоньи» Зиркзее

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вчера, 16:49

«Милан» уведомил «Болонью» о том, что готов выкупить за 40 миллионов евро их нападающего . Сейчас идут переговоры «россонери» с представителями игрока об условиях личного контракта. Голландец счастлив в Италии и заинтересован в переходе в «Милан».

В прошедшем сезоне Зиркзее сыграл 37 матчей в Серии А и Кубке Италии, забил 12 мячей и отдал 7 голевых передач, а также получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего форварда в 50 миллионов евро.