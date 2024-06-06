«Милан» намерен приобрести лучшего бомбардира «Болоньи» Зиркзее

«Милан» уведомил «Болонью» о том, что готов выкупить за 40 миллионов евро их нападающего Джошуа Зиркзее. Сейчас идут переговоры «россонери» с представителями игрока об условиях личного контракта. Голландец счастлив в Италии и заинтересован в переходе в «Милан».
В прошедшем сезоне Зиркзее сыграл 37 матчей в Серии А и Кубке Италии, забил 12 мячей и отдал 7 голевых передач, а также получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего форварда в 50 миллионов евро.
для этого придется выплатить Болонье от 30 млн евро.
возможно, при трансфере из Баварии в Болонью был пункт первого выкупа остается за мюнхенский клуб.
потом, Венсан Компани, новый коуч Баварии, знает Зиркзие.
и поскольку Компани часто использовал схему с двумя нападающими
в Бернли и Андерлехте, Зиркзее стал бы не тем, кто подменяет Харри Кейна,
а вторым форвардом.
и это будет крутая связка.
для этого придется выплатить Болонье от 30 млн евро.
возможно, при трансфере из Баварии в Болонью был пункт первого выкупа остается за мюнхенский клуб.
потом, Венсан Компани, новый коуч Баварии, знает Зиркзие.
и поскольку Компани часто использовал схему с двумя нападающими
в Бернли и Андерлехте, Зиркзее стал бы не тем, кто подменяет Харри Кейна,
а вторым форвардом.
и это будет крутая связка.