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«Селтик» может подписать вратаря «Ливерпуля»

сегодня, 12:57

Вратарь «Ливерпуля» Куимхин Келлехер может перейти в «Селтик».

Чтобы подписать голкипера «красных», шотландскому клубу придётся заплатить около 20 млн фунтов стерлингов.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 15:17
Келлехер отлично проявил себя подменяя Алисона пока тот был травмирован. Во многом благодаря его надёжной игре Ливерпуль практически до конца был в чемпионской гонке!
Желание вратаря понятно, сидеть под Алисоном можно еще пару сезонов, но можно уже и самому быть основным и Селтик вполне хороший вариант для этого шага!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 15:16
Это шаг назад
k2rnwc4bu227
k2rnwc4bu227
сегодня в 13:24
ФИО воротчика Гене Орлову не стоит даже пытаться произносить в прямом эфире
Гость
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