«Селтик» может подписать вратаря «Ливерпуля»

Вратарь «Ливерпуля» Куимхин Келлехер может перейти в «Селтик».
Чтобы подписать голкипера «красных», шотландскому клубу придётся заплатить около 20 млн фунтов стерлингов.
Вратарь «Ливерпуля» Куимхин Келлехер может перейти в «Селтик».
Чтобы подписать голкипера «красных», шотландскому клубу придётся заплатить около 20 млн фунтов стерлингов.
Желание вратаря понятно, сидеть под Алисоном можно еще пару сезонов, но можно уже и самому быть основным и Селтик вполне хороший вариант для этого шага!
Желание вратаря понятно, сидеть под Алисоном можно еще пару сезонов, но можно уже и самому быть основным и Селтик вполне хороший вариант для этого шага!