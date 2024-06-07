Опубликован список самых подешевевших и подорожавших игроков Ла Лиги

Портал Transfermarkt опубликовал список самых подорожавших и подешевевших игроков Ла Лиги. Больше всего в цене прибавил нападающий «Реала» Винисиус Жуниор — 30 миллионов евро. Теперь стоимость бразильца составляет 180 миллионов евро. Больше всех потеряли в цене защитник «Реала» Эдер Милитао, нападающий «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо и форвард «Барселоны» Витор Роке. Вышеназванные игроки стали дешевле на 10 миллионов евро.
Стоит отметить, что полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян подорожал на 3 миллиона евро. Теперь его цена составляет 18 миллионов евро.