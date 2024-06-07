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Опубликован список самых подешевевших и подорожавших игроков Ла Лиги

сегодня, 15:29

Портал Transfermarkt опубликовал список самых подорожавших и подешевевших игроков Ла Лиги. Больше всего в цене прибавил нападающий «Реала» Винисиус Жуниор — 30 миллионов евро. Теперь стоимость бразильца составляет 180 миллионов евро. Больше всех потеряли в цене защитник «Реала» Эдер Милитао, нападающий «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо и форвард «Барселоны» Витор Роке. Вышеназванные игроки стали дешевле на 10 миллионов евро.

Опубликован список самых подешевевших и подорожавших игроков Ла Лиги Опубликован список самых подешевевших и подорожавших игроков Ла Лиги

Стоит отметить, что полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян подорожал на 3 миллиона евро. Теперь его цена составляет 18 миллионов евро.

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Все комментарии
allemz
allemz ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 16:26, ред.
Картина почти ничем не отличается от какого-нибудь древнеримского рабовладельческого рынка, куда приходят за товаром, выстроенным в ряд и на шее висит табличка с именем и ценником, а хозяин выступает перед торговцами, рассказывая о способностях раба
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 16:17
Какие отвратительные рожи во главе обоих списков.
2dhcm957mkt3
2dhcm957mkt3
сегодня в 15:59
Выбор большой теперь можно выбрать себе игроков
Гость
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