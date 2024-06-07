Опубликован список самых подешевевших и подорожавших игроков Ла Лиги

1717763367

сегодня, 15:29

Портал Transfermarkt опубликовал список самых подорожавших и подешевевших игроков Ла Лиги. Больше всего в цене прибавил нападающий «Реала» — 30 миллионов евро. Теперь стоимость бразильца составляет 180 миллионов евро. Больше всех потеряли в цене защитник «Реала» , нападающий «Реала Сосьедад» и форвард «Барселоны» . Вышеназванные игроки стали дешевле на 10 миллионов евро.

Стоит отметить, что полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной России подорожал на 3 миллиона евро. Теперь его цена составляет 18 миллионов евро.