Новый «Реал» обошёлся в 900 млн евро. Играют намного лучше, чем «Челси» за полтора миллиарда

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вчера, 17:23

У Переса работающие методы скаутинга.

Ограбление Южной Америки

Вечные формулы работают, есть деньги в футболе – подписывай бразильцев. Можно ещё аргентинцев, но в «Реале» с ними не дружат так тесно. К Милитао, Родриго, Винисиусу и Эндрику добавили уругвайца Вальверде. Старые ошибки научили Переса, что надо рано бросаться на талантливых игроков из Южной Америки. Флорентино в прошлом пытался подписать Месси и Неймара, но те сделки не выгорели, «Барселона» опередила «Реал». В итоге Перес недосчитался как минимум внутренних испанских титулов. Теперь «Мадрид» действует агрессивно, у них целая коллекция талантливых бразильцев, а раньше были Роберто Карлос, Каземиро, Марсело и Роналдо. Не всегда бразильцы адаптируются в английских клубах, но в Мадриде им рады. Винисиус прошел путь от ненавистного фанатами «Реала» пижона, который передерживал мяч, до любимца публики и звезды основы.

Французский вектор в истории

Великие французы не обходили «Реал» стороной. На заре становления великого клуба был Копа. Потом в Мадриде играли Макелеле и Зидан. Затем появился Варан. Ему на смену пришел французский легион – Камавинга, Менди и Тчуамени. А теперь у «Реала» есть главный алмаз в короне, Килиан Мбаппе. В Париже обижаются на нападающего за правду – заявил, что шейх топнул ножкой и обещал усадить игрока в резерв на целый сезон после его решения уйти в «Реал» свободным агентом. Но советник Кампуш и тренер Энрике убедили, что это плохой вариант. Как видите, Килиан всегда рядом со скандалами. Посмотрим на его адаптацию в «Реале». В случае с Мбаппе президент испанского клуба рискует, ведь Анчелотти создал уникальную для гранда атмосферу. «Галактикос» в прошлом, сегодня нужна командная игра.

В «Реале» становятся легендами

Роналду в МЮ был классным футболистом, одним из лучших на планете. Но особый статус снайпера приобрел уже в Мадриде. Как и Беллингем, который претендует на «Золотой мяч» вместе с Винисиусом, оба поднялись благодаря игре за «Реал». Мбаппе хочет повторить их судьбу. Даже Холанд подумывает о переезде в Испанию, где его трансфер может позволить себе только клуб Переса, поскольку норвежец считает, что именно в Ла Лиге можно добраться до «Золотого мяча», как получилось у Модрича и Бензема. Особенный статус «Реала» притягивает правильных футболистов, Пересу легко вести переговоры, если не мешают жадные родственники, как было в саге о Мбаппе. Но Килиан тоже может обрести особый статус и собрать индивидуальные призы именно в «Реале», потому что Ла Лига точно сильнее Лиги 1, где француз устал всех побеждать из года в год.

Казна клуба поддерживает курс

У «Реала» есть финансовые проблемы, как у всех в футболе. Но ситуация не плачевная, как у многих грандов, а приток премиальных УЕФА и широкая реклама клуба в мире позволяют тратить много денег. За последние пять сезонов Перес потратил 600 млн евро на новичков. Продали игроков на 180 млн евро, то есть в минусе, как и другие топы. При этом «Манчестер Сити» за этот период потратил 900 млн евро, а столько Флорентино стоили футболисты молодой и перспективной основы, которая есть у «Реала» сейчас. Даже с учётом выплат свободным агентам – Рюдигеру, Алабе и Мбаппе, испанцы далеко позади «Манчестер Юнайтед», они отдали 900 млн евро на новичков за пять сезонов, или «Челси», где расходы равны 1.5 миллиарда. У лондонцев перспективный состав, но у «Реала» и таланты, и результаты.

Перес минимизировал ошибки

Многие футболисты, которых «Реал» присматривал годами, не перешли в эту команду. Погба, Салах и Левандовски не красовались на «Сантьяго Бернабеу» в белоснежных футболках. Зато одну крупную ошибку Перес совершил – пригласил Азара, хотя момент для трансфера бельгийца был потерян за несколько лет до этого. Эден не стал звездой основы команды. Зато его переход за 121 млн евро без бонусов это хороший урок для Флорентино. «Реал» редко терял такие большие деньги, но Азар не единственный промах. Можно вспомнить также странную ставку на серба Йовича за 60 млн евро. Ещё в момент подписания было ясно, что Лука не нужен «Реалу». Таких «затмений» у Переса было много до 2014 года, но дальше испанцы всё чаще делают грамотные ставки на новых футболистов. Редко бросаются на зрелых звезд, умеют заслужить верность легенд.

Калафат поддерживает конвейер

В социальных сетях футболистов «Реала» время от времени появляются фотографии с мужчиной средних лет. Выглядит как клерк в костюме, нарисованный искусственным интеллектом. Но это особенный человек. Хуни Калафат, главный скаут мадридского «Реала». Благодаря менеджеру, который много раз навещал семьи южноамериканских звезд по ту сторону океана, обещая им идеальные условия в Мадриде, «сливочные» заслужили хорошую репутацию среди ценных молодых игроков. Калафат держит слово. Это бывший бразильский юрист, который заманил в «Реал» не только Винисиуса и Беллингема, но также Эндрика и Гюлера. Конвейер не останавливается, поэтому не было паузы после последней победы Роналду, Варана, Рамоса и Бэйла.

В списке Калафата сейчас 16-летний аргентинский атакующий хавбек «Ривер Плейта» Мастантуоно, 18-летний французский защитник «Лилля» Йоро, 23-летний Дэвис из «Баварии». Александер-Арнольду, которого могут пригласить на правый фланг после Карвахаля, всего 25 лет. Многие ключевые игроки нового «Реала» не старше этого возраста. Однако даже когда Вальверде и Мбаппе исполнится 26 лет, у них останется минимум пять сезонов продуктивной игры в футбол. Грамотность выделяет «Реал», где Перес на первом плане, но многое построено на мудрости и чутье Калафата и Анчелотти.