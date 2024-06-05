Transfermarkt снизил стоимость Осимхена и увеличил цену Миранчука

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вчера, 14:43

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков итальянской Серии А.

Цена нападающего «Наполи» снизилась на 10 млн евро и теперь составляет 100 млн. Самым дорогим футболистом лиги является форвард «Интера» Лаутаро Мартинес (110 млн).

Также в первой десятке находятся: Рафаэл Леау («Милан», 90 млн), Хвича Кварацхелия («Наполи», 80 млн), («Интер», 80 млн, +5 млн), Алессандро Бастони («Интер», 70 млн), Душан Влахович («Ювентус», 65 млн), («Интер», 65 млн, +5 млн), Бремер («Ювентус», 60 млн) и Тео Эрнандес («Милан», 60 млн).

Российский полузащитник «Аталанты» вырос в цене на 1 млн евро и теперь оценивается в 10 млн.