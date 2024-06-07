Доходы «Зенита» в 2023 году составили 17,6 миллиардов рублей

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сегодня, 12:54

Стали известны числа финансовой отчётности «Зенита» за 2023 год. «Сине-бело-голубые» увеличили статью доходов на 9 % (с 16, 2 миллиардов до 17,6 миллиардов рублей). Это стало возможным за счёт увеличения суммы контракта с букмекерской компанией, выплат от «Газпрома» и от РПЛ .

Также выросли и операционные расходы «Зенита» – с 13,2 миллиардов до 15,9 миллиардов рублей. В первую очередь увеличились затраты в фонд оплаты труда для всех сотрудников структур клуба и на организацию матчей. Изменились и коммерческие расходы (в связи с дополнительными тратами на организации шоу программ и рекламу для привлечения болельщиков на трибуны).

Про этом финансовый результат от продажи игроков в 2023 году составил 4 миллиарда рублей (прибыль 1 миллиард) за счёт трансфера Малкома. А общая сумма налогов и страховых взносов за 2023 год составила 4,3 миллиарда рублей.