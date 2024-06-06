Нагорных озвучил бюджет «Локомотива» на следующий сезон

Председатель совета директоров «Локомотива» рассказал, какой бюджет будет у клуба в следующем сезоне.

На сегодняшний день бюджет клуба подтверждён в объёме 5,6 миллиардов рублей. Пока на этот календарный год. Осенью в рамках бюджетного процесса будет происходить формирование бюджета на следующий год. Надеемся, что он точно не уменьшится. Кроме того, планируем чуть больше получить доход от коммерческой деятельности клуба.

Дополнительные средства сможем потратить на проведение MatchDay, на реконструкцию ряда лож на стадионе, улучшение условий для зрителей. Клуб активно работает по привлечению дополнительных партнёров. У нас большая территория, большое хозяйство.