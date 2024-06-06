Нагорных озвучил бюджет «Локомотива» на следующий сезон

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, какой бюджет будет у клуба в следующем сезоне.
На сегодняшний день бюджет клуба подтверждён в объёме 5,6 миллиардов рублей. Пока на этот календарный год. Осенью в рамках бюджетного процесса будет происходить формирование бюджета на следующий год. Надеемся, что он точно не уменьшится. Кроме того, планируем чуть больше получить доход от коммерческой деятельности клуба.
Дополнительные средства сможем потратить на проведение MatchDay, на реконструкцию ряда лож на стадионе, улучшение условий для зрителей. Клуб активно работает по привлечению дополнительных партнёров. У нас большая территория, большое хозяйство.
Ранее Нагорных подвёл итоги прошедшего сезона и обозначил задачи на следующий.
Вы вообще понимаете, что такое бюджет клуба на сезон или просто нужны 10 очков?
В каждом клубе есть бюджет и статьи расходов.
К примеру есть статья расходов на приобретения игроков.
Есть статья расходов на зарплату, как игроков так и сотрудников, а есть статья расходов на ремонт базы и стадионов.
Всё вместе это и есть бюджет, который планируется заранее.
И как вы из этого поняли, что это маленький бюджет для борьбы за медали?
Да и саму статью надо сначала читать, а не торопиться ради 10 очков.
Вы вообще понимаете, что такое бюджет клуба на сезон или просто нужны 10 очков?
В каждом клубе есть бюджет и статьи расходов.
К примеру есть статья расходов на приобретения игроков.
Есть статья расходов на зарплату, как игроков так и сотрудников, а есть статья расходов на ремонт базы и стадионов.
Всё вместе это и есть бюджет, который планируется заранее.
И как вы из этого поняли, что это маленький бюджет для борьбы за медали?
Да и саму статью надо сначала читать, а не торопиться ради 10 очков.