Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков Серии А. Возглавил его нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес. В прошедшем сезоне 26-летний игрок провёл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 27 мячей и отдал 7 результативных передач.
Топ-10 самых дорогих игроков Серии А выглядит следующим образом:
1. Лаутаро Мартинес («Интер») — 110 миллионов евро.
2. Виктор Осимхен («Наполи») — 100 миллионов евро.
3. Рафаэл Леау («Милан») — 90 миллионов евро.
4. Хвича Кварацхелия («Наполи») — 80 миллионов евро.
5. Николо Барелла («Интер») — 80 миллионов евро.
6. Алессандро Бастони («Интер») — 70 миллионов евро.
7. Душан Влахович («Ювентус») — 65 миллионов евро.
8. Маркус Тюрам («Интер») — 65 миллионов евро.
9. Тео Эрнандес («Милан») — 60 миллионов евро.
10. Бремер («Юаентус») — 60 миллионов евро.