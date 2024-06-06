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сегодня, 11:33

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков Серии А. Возглавил его нападающий «Интера» и сборной Аргентины . В прошедшем сезоне 26-летний игрок провёл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 27 мячей и отдал 7 результативных передач.

Топ-10 самых дорогих игроков Серии А выглядит следующим образом:

1. Лаутаро Мартинес («Интер») — 110 миллионов евро.

2. («Наполи») — 100 миллионов евро.

3. («Милан») — 90 миллионов евро.

4. («Наполи») — 80 миллионов евро.

5. («Интер») — 80 миллионов евро.

6. («Интер») — 70 миллионов евро.

7. («Ювентус») — 65 миллионов евро.

8. («Интер») — 65 миллионов евро.

9. («Милан») — 60 миллионов евро.

10. («Юаентус») — 60 миллионов евро.