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Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков Серии А

сегодня, 11:33

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков Серии А. Возглавил его нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес. В прошедшем сезоне 26-летний игрок провёл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 27 мячей и отдал 7 результативных передач.

Топ-10 самых дорогих игроков Серии А выглядит следующим образом:

1. Лаутаро Мартинес («Интер») — 110 миллионов евро.

2. Виктор Осимхен («Наполи») — 100 миллионов евро.

3. Рафаэл Леау («Милан») — 90 миллионов евро.

4. Хвича Кварацхелия («Наполи») — 80 миллионов евро.

5. Николо Барелла («Интер») — 80 миллионов евро.

6. Алессандро Бастони («Интер») — 70 миллионов евро.

7. Душан Влахович («Ювентус») — 65 миллионов евро.

8. Маркус Тюрам («Интер») — 65 миллионов евро.

9. Тео Эрнандес («Милан») — 60 миллионов евро.

10. Бремер («Юаентус») — 60 миллионов евро.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 14:54
Согласен!и от себя добавил бы отсутствие характера
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:14
Не пойму, за что Хвичу так дорого оценивают?
Sadjon
Sadjon
сегодня в 13:57
Нормально оценили, хороший состав.......
Incredulous
Incredulous ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 13:42
Хвича, как по мне, вообще чрезмерно переоценённый игрок. Неплохие данные с полным отсутствием стабильности.
STVA 1
STVA 1 ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 13:17
Согласен с Вами! С натяжкой это так! Но он хоть иногда вывозит матчи! А Хвича в тяжелых матчах , когда команда не тащит растворяется!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:16
Не поверю никогда , что Маркус Тюрам и Тео Эрнендес дешевле Карацхелии. Это шутка неудачная.
Incredulous
Incredulous ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 13:01
Ну с очень большой натяжкой. Нигериец отыграл на топ-уровне ровно один сезон, после чего полностью сдулся. Вполне возможно, что в другой команде может заиграть с новой силой, но это пока лишь предположения. Пока что его уровень ближе к перспективному, чем к звёздному. Поэтому, как по мне, относить его к элите как-то тяжеловато, разве что с заделом на будущее.
STVA 1
STVA 1 ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 12:53
Ну думаю Виктора еще можно отнести к элите
Incredulous
Incredulous
сегодня в 11:52
Ну если такие игроки как Осимхен и Хвича - это элита Серии А, то очень печально за уровень чемпионата Италии.
bxy52dq9a6ng
bxy52dq9a6ng
сегодня в 11:38
Первые троя заслуженно лучшие, остальные примерно одинакового уровня
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:36
Ба! Знакомые всё лица)))
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