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«Барселона» нацелилась на подписание полузащитника «Штутгарта»

сегодня, 00:31

Полузащитник «Штутгарта» Анжело Штиллер может продолжить карьеру в топ-клубе.

По данным источника, в подписании футболиста заинтересована «Барселона». Каталонскую команду привлекает универсальность игрока.

Штиллер чувствует себя хорошо в «Штутгарте», однако выгодное предложение может заставить клуб продать полузащитника.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:45, ред.
Называть нынешнюю Барселону топ-клубом язык не поворачивается. Абсолютно нищая провинциальная команда с богатым прошлым, которая пытается извернуться каждый год, чтобы остаться на плаву и как-то выманить сильных игроков, при этом желательно не заплатив. Смотреть за этим просто противно. Особенно противно, что все эти махинации прекрасно видны, но лига и УЕФА этому потворствует и наказывать Барсу не спешат, потому что это затрагивает их репутацию.

Так и живут. Одни закрывают глаза, а вторые все больше напоминают обнищавщего афериста, выдающего себя за миллионера.
yppzfw9s8r2y
yppzfw9s8r2y
сегодня в 06:43
Нынешняя Барселона не самый лучший вариант продолжения карьеры сейчас.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:20
Важно чувствовать себя хорошо. Когда есть деньги. Барсе удачи. Игрок хороший.
Саурон
Саурон
сегодня в 00:37
Думаю, будут варианты для него и получше.
Гость
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