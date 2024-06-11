«Барселона» нацелилась на подписание полузащитника «Штутгарта»

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сегодня, 00:31

Полузащитник «Штутгарта» может продолжить карьеру в топ-клубе.

По данным источника, в подписании футболиста заинтересована «Барселона». Каталонскую команду привлекает универсальность игрока.

Штиллер чувствует себя хорошо в «Штутгарте», однако выгодное предложение может заставить клуб продать полузащитника.