Полузащитник «Штутгарта» Анжело Штиллер может продолжить карьеру в топ-клубе.
По данным источника, в подписании футболиста заинтересована «Барселона». Каталонскую команду привлекает универсальность игрока.
Штиллер чувствует себя хорошо в «Штутгарте», однако выгодное предложение может заставить клуб продать полузащитника.
Так и живут. Одни закрывают глаза, а вторые все больше напоминают обнищавщего афериста, выдающего себя за миллионера.
Так и живут. Одни закрывают глаза, а вторые все больше напоминают обнищавщего афериста, выдающего себя за миллионера.