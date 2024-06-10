«Аль-Хиляль» сделал предложение по трансферу Осимхена

«Аль-Хиляль» снова нацелился на подписание нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.
По данным источника, саудовский клуб сделал предложение по трансферу нигерийца в размере 120 млн евро.
«Аль-Хиляль» снова нацелился на подписание нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.
По данным источника, саудовский клуб сделал предложение по трансферу нигерийца в размере 120 млн евро.
хотя роналду вряд ли допустит чтоб клуб покупал топового голеадора
хотя роналду вряд ли допустит чтоб клуб покупал топового голеадора