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«Аль-Хиляль» сделал предложение по трансферу Осимхена

вчера, 22:35

«Аль-Хиляль» снова нацелился на подписание нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

По данным источника, саудовский клуб сделал предложение по трансферу нигерийца в размере 120 млн евро.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:59
ждем ответа аль насра.
хотя роналду вряд ли допустит чтоб клуб покупал топового голеадора
Sкрудж
Sкрудж
вчера в 22:40
Де Лаурентис арабам дёшево не продаст . Может в условный Арсенал может и отпустил бы за 120.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:38
Наполи бы точно не помешали такие деньги.
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