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«Бавария» может подписать защитника «Челси»

сегодня, 00:07

Защитник «Челси» Леви Колуилл может продолжить карьеру в «Баварии».

Мюнхенский клуб попробует подписать англичанина, если сорвётся трансфер Джонатана Та из «Байера».

Колуилл уже долгое время находится в шорт-листе «Баварии».

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Все комментарии
Stalker-ato
Stalker-ato ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 10:19
    Romeo 777
    Romeo 777
    сегодня в 07:13
    Он продлил контракт на долгие годы.
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 06:11
    С приходом в команду Компани, баварский скаутский отдел стал поглядывать на игроков из АПЛ. Были слухи про Зинченко, Палинью, теперь вот Коллуилла к ним сватают. Вообще защитник хорошего класса, отлично показал себя еще выступая в аренде за Брайтон, прошлый сезон провел уже в родном Челси и тоже был не самым худшим по сезону, так что думаю и в Баварии проявит себя
    azkan
    azkan
    сегодня в 02:10
    Защитники нужны самим!
    Хотя с этими хозяевами не заскучаешь. То купят хз кого за большие деньги, то продадут всех и вся хз за какие деньги))
    Гость
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