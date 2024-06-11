«Бавария» может подписать защитника «Челси»

Защитник «Челси» Леви Колуилл может продолжить карьеру в «Баварии».
Мюнхенский клуб попробует подписать англичанина, если сорвётся трансфер Джонатана Та из «Байера».
Колуилл уже долгое время находится в шорт-листе «Баварии».
Защитник «Челси» Леви Колуилл может продолжить карьеру в «Баварии».
Мюнхенский клуб попробует подписать англичанина, если сорвётся трансфер Джонатана Та из «Байера».
Колуилл уже долгое время находится в шорт-листе «Баварии».
Бундеслохи ЫЫЫЫ
Реал фекалии Ыыыы
Челси 8 ЫЫЫЫЫ
И всё в таком стиле.
Так вот даже эти инвидумы понимают в футболе чуть больше новых хохяев Челси.
Или есть вторая у меня версия,но это только версия, что они,Блэли&к, нарики кокаиновые, обнюхаются и давай трансферы проводить.
Бундеслохи ЫЫЫЫ
Реал фекалии Ыыыы
Челси 8 ЫЫЫЫЫ
И всё в таком стиле.
Так вот даже эти инвидумы понимают в футболе чуть больше новых хохяев Челси.
Или есть вторая у меня версия,но это только версия, что они,Блэли&к, нарики кокаиновые, обнюхаются и давай трансферы проводить.
Хотя с этими хозяевами не заскучаешь. То купят хз кого за большие деньги, то продадут всех и вся хз за какие деньги))
Хотя с этими хозяевами не заскучаешь. То купят хз кого за большие деньги, то продадут всех и вся хз за какие деньги))