Сборная Германии впервые забила 5 мячей в матче чемпионата Европы

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вчера, 08:42

Сборная Германии обыграла команду Шотландии в матче открытия Евро-2024 (5:1).

Немцы впервые в своей истории забили 5 мячей в игре чемпионата Европы. Также они впервые отметились тремя голами в первом тайме на таком турнире.

Сразу пять футболистов отличались голами у Германии в ворота соперников в прошедшей встрече (Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Кай Хаверц, Никлас Фюллькруг и Эмре Джан). Такое было только у Испании на Евро-2020 в 2021 году.