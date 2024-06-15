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Сборная Германии впервые забила 5 мячей в матче чемпионата Европы

вчера, 08:42
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия5 : 1Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Сборная Германии обыграла команду Шотландии в матче открытия Евро-2024 (5:1).

Немцы впервые в своей истории забили 5 мячей в игре чемпионата Европы. Также они впервые отметились тремя голами в первом тайме на таком турнире.

Сразу пять футболистов отличались голами у Германии в ворота соперников в прошедшей встрече (Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Кай Хаверц, Никлас Фюллькруг и Эмре Джан). Такое было только у Испании на Евро-2020 в 2021 году.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
вчера в 09:57
Откровенно слабая игра Шотландии позволила немцам достичь данного рекорда
k8pnazwc2s7a
k8pnazwc2s7a
вчера в 09:51
Соперник у Германии был явно слабый, это ей и помогло выиграть с таким счетом.
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:47
Посмотрим на остальных . Возможно Португалия удивит
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:10
Хорошо что оз прошло, порадовали шотландцы на последних минутах !
Elliada_
Elliada_
вчера в 09:01
Раньше было Евро, а сейчас просто бизнес. Раньше за звание чемпиона боролись сильнейшие сборные Европы, а сейчас полно всяких пассажиров. Хуже всего, что эти пассажиры все же смогут выйти в плей-офф (привет, формату Евро, дающий право выйти в плей-офф с 3-го места) и даже побороться за чемпионство.

Матч смотрел, счет крупный, но игра вообще не понравилась. Да и болельщики вели себя тихо. Не та атмосфера, что на ЧМ или на предыдущих Евро. Скучно, в общем.
9phvap9uqgjj
9phvap9uqgjj
вчера в 08:54
Сюлина Германии была вчера на высоте?
Вещий
Вещий
вчера в 08:48
Красивый матч получился.... молодежка немцев вчера зажгла.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:43
Значит новый рекорд у Германии.
Гость
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