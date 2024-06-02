Четыре игрока «Реала» повторили рекорд по числу побед в ЛЧ/КЕЧ

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вчера, 10:54

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов сезона-2023/24.

, , и выиграли турнир в шестой раз. Таким образом, они повторили рекорд по количеству трофеев главного еврокубкового соревнования. Бывший полузащитник одержал 6 побед в Кубке европейских чемпионов в составе мадридского клуба.