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Четыре игрока «Реала» повторили рекорд по числу побед в ЛЧ/КЕЧ

вчера, 10:54

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Тони Кроос, Лука Модрич, Даниэль Карвахаль и Начо выиграли турнир в шестой раз. Таким образом, они повторили рекорд Франсиско Хенто по количеству трофеев главного еврокубкового соревнования. Бывший полузащитник одержал 6 побед в Кубке европейских чемпионов в составе мадридского клуба.

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Все комментарии
Elliada_
Elliada_ ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 17:12
Они между великими и середняками. Как я уже сказал, их нет ни в одной сборной всех времен. Даже, если составить сборную всех времен в истории Реала, то их позиции не будут такими же однозначными.

Кого я считаю великими? Великий игрок - это сочетание индивидуальной игры с командными и индивидуальными наградами. К примеру, Ибра был индивидуально хорош, но значимых трофеев у него нет. Или Герд Мюллер. Он выиграл всё, но какой-то выдающейся игрой не выделялся. Был отличным нападающим, но экстраординарного ничего не делал. Неймара тоже можно в список. Играет здорово, но трофеев нет. 1 ЛЧ и всё.

Что касается Реала, я уже сказал, что это такой клуб, где почти каждый переходит на другой уровень. Тот же Хоселу. Вне Реала и сейчас - две большие разницы. Как и остальные.
lobsterdam
lobsterdam ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 16:36
Весьма утилитарный подход, в футболе так не получается, и не все так одномерно. И потом здесь велика роль Анчелотти, умеющего не только подбирать игроков взамен выбывших, но и дать им раскрыть свой потенциал среди ветеранов, встроиться в систему игры Реала Кроме того, мне не нравится, когда игроков называют "великими", это не про футбол, и мне никого не хотелось бы считать "великими", это явный перебор и касается также как Крооса, так и Модрича. Но и "средними" их назвать язык не поворачивается.
Elliada_
Elliada_ ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 15:52, ред.
А что делает их великими? 6 ЛЧ? Так они играют в самой титулованной команде ЛЧ. Когда-то говорили, что Роналду тащит Реал в ЛЧ. Он ушел, а Реал дважды выиграл ЛЧ, сам Роналду дальше 1/8 не проходил. Потом хвалили Бензема, который почти в каждом матче хет-трики делал. Он ушел, Реал снова ЛЧ выиграл, а Карим позорится в СА. Или сколько раз хвалили Каземиро. Говорили, что он ключевой игрок. Он ушел. Где он и где Реал? Модрич и Кроос уйдут, а Реал снова возьмет ЛЧ.
lobsterdam
lobsterdam ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 15:32
Кроос и Модрич- средние игроки? Ну-ну...
112910415
112910415
вчера в 15:15
очень крутое достижение !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:09
Вчера глянул...
У Крооса выигранных кубков ЛЧ больше чем Чемпионств в Ла Лиге.....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:37
Молодцы!!! Заслуженный успех,шесть титулов - это круто.
sihafazatron
sihafazatron ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 11:22
У Хоселу есть ЛЧ, а у Ибры нет...итд итп
tkjqw5arfdr2
tkjqw5arfdr2
вчера в 11:20
Это большой успех и заслуженный
Elliada_
Elliada_
вчера в 11:16
Футбол интересный вид спорта. Тут возможно всё. Например, порой средние игроки добиваются больших результатов, чем великие. Теперь у Карвахаля и Начо больше ЛЧ, чем у Мальдини. У Крооса и Модрича больше ЛЧ, чем у Зидана, Марадоны, Кройфа. Но нет ни одной сборной всех времен, где бы они были.
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