Четыре игрока «Реала» повторили рекорд по числу побед в ЛЧ/КЕЧ

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов сезона-2023/24.
Тони Кроос, Лука Модрич, Даниэль Карвахаль и Начо выиграли турнир в шестой раз. Таким образом, они повторили рекорд Франсиско Хенто по количеству трофеев главного еврокубкового соревнования. Бывший полузащитник одержал 6 побед в Кубке европейских чемпионов в составе мадридского клуба.
Кого я считаю великими? Великий игрок - это сочетание индивидуальной игры с командными и индивидуальными наградами. К примеру, Ибра был индивидуально хорош, но значимых трофеев у него нет. Или Герд Мюллер. Он выиграл всё, но какой-то выдающейся игрой не выделялся. Был отличным нападающим, но экстраординарного ничего не делал. Неймара тоже можно в список. Играет здорово, но трофеев нет. 1 ЛЧ и всё.
Что касается Реала, я уже сказал, что это такой клуб, где почти каждый переходит на другой уровень. Тот же Хоселу. Вне Реала и сейчас - две большие разницы. Как и остальные.
Кого я считаю великими? Великий игрок - это сочетание индивидуальной игры с командными и индивидуальными наградами. К примеру, Ибра был индивидуально хорош, но значимых трофеев у него нет. Или Герд Мюллер. Он выиграл всё, но какой-то выдающейся игрой не выделялся. Был отличным нападающим, но экстраординарного ничего не делал. Неймара тоже можно в список. Играет здорово, но трофеев нет. 1 ЛЧ и всё.
Что касается Реала, я уже сказал, что это такой клуб, где почти каждый переходит на другой уровень. Тот же Хоселу. Вне Реала и сейчас - две большие разницы. Как и остальные.
У Крооса выигранных кубков ЛЧ больше чем Чемпионств в Ла Лиге.....
У Крооса выигранных кубков ЛЧ больше чем Чемпионств в Ла Лиге.....