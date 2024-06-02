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В «Лужниках» побит рекорд по длительности футбольного матча

вчера, 14:38

На стадионе «Лужники» был установлен новый рекорд по количеству времени, в течение которого проходил футбольный матч.

В субботу во Всероссийский день футбола начался ультрамарафон игры в формате «7 на 7», который завершился спустя 26 часов — в воскресенье в 14:00 по московскому времени. Команда «красных» одержала победу над «белыми» со счётом 416:409. Предыдущий рекорд, 24 часа, был установлен в 2014 году в Луховицах (Московская область). Новое достижение будет внесено в Книгу рекордов России.

Отдельный рекорд установил экс-капитан сборной России Алексей Смертин. Он провёл на поле 26 часов, при этом каждые два часа, как и остальные футболисты, уходил на 8-минутный технический перерыв. Рекорд не был бы зачтён, если бы один из участников не доиграл встречу до конца.

Предыдущее достижение Смертина составило 25 часов — именно столько времени он сыграл в 2020 году в рамках футбольного ультрамарафона в Сочи.

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Все комментарии
Predator94
Predator94
вчера в 16:13
Стоп. Ночью тоже играли? А лигу чемпионов пропустили? )
Predator94
Predator94
вчера в 16:12
Это как играть 26 часов?
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:11
Команда «красных» одержала победу над «белыми» - итог как в "Гражданскую"...)))
alexamit
alexamit
вчера в 16:04
Да когда же этот ИДИОТИЗМ от РФС закончится?
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:26
Надо поздравить с рекордом!Счет впечатляет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:59
Рекорды хорошая штука, они продвигают футбол в массы...
aiz27
aiz27
вчера в 14:55
Спасибо!
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