В «Лужниках» побит рекорд по длительности футбольного матча

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вчера, 14:38

На стадионе «Лужники» был установлен новый рекорд по количеству времени, в течение которого проходил футбольный матч.

В субботу во Всероссийский день футбола начался ультрамарафон игры в формате «7 на 7», который завершился спустя 26 часов — в воскресенье в 14:00 по московскому времени. Команда «красных» одержала победу над «белыми» со счётом 416:409. Предыдущий рекорд, 24 часа, был установлен в 2014 году в Луховицах (Московская область). Новое достижение будет внесено в Книгу рекордов России.

Отдельный рекорд установил экс-капитан сборной России . Он провёл на поле 26 часов, при этом каждые два часа, как и остальные футболисты, уходил на 8-минутный технический перерыв. Рекорд не был бы зачтён, если бы один из участников не доиграл встречу до конца.

Предыдущее достижение Смертина составило 25 часов — именно столько времени он сыграл в 2020 году в рамках футбольного ультрамарафона в Сочи.