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Игрок «Эйбара» забила самый быстрый гол в истории женской Ла Лиги

вчера, 10:49

Защитница «Эйбара» Эйдер Арана забила мяч на 8-й секунде матча 29-го тура женского чемпионата Испании с «Тенерифе», воспользовавшись ошибкой вратаря.

Этот гол стал самым быстрым в истории женской Ла Лиги. Поединок в итоге завершился со счётом 1:1.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:29
дожили))
теперь и девушки вставят быстрые рекорды
eprjpw7mn7q3
eprjpw7mn7q3
вчера в 10:51
Какая шустрая деффка-то!
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