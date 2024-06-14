Игрок «Эйбара» забила самый быстрый гол в истории женской Ла Лиги

Защитница «Эйбара» Эйдер Арана забила мяч на 8-й секунде матча 29-го тура женского чемпионата Испании с «Тенерифе», воспользовавшись ошибкой вратаря.
Этот гол стал самым быстрым в истории женской Ла Лиги. Поединок в итоге завершился со счётом 1:1.
Защитница «Эйбара» Эйдер Арана забила мяч на 8-й секунде матча 29-го тура женского чемпионата Испании с «Тенерифе», воспользовавшись ошибкой вратаря.
Этот гол стал самым быстрым в истории женской Ла Лиги. Поединок в итоге завершился со счётом 1:1.
теперь и девушки вставят быстрые рекорды
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