Сафонов попрощался с «Краснодаром»

Вратарь попрощался с «Краснодаром» в соцсетях клуба после перехода в ПСЖ :

Прежде всего, я хочу сказать спасибо вам, болельщики, за ту поддержку, которую вы дарили мне лично и команде. Это было прекрасное чувство – разделять с вами горечь поражений и радость побед.

Я не готов говорить «прощай». Потому что видимся мы не в последний раз. Не могу сказать «прощай» своему родному городу, потому что здесь вся моя жизнь. Все мои воспоминания и вся моя жизнь и есть футбольный клуб «Краснодар», как и у многих из вас.

Хочу выразить отдельную благодарность Сергею Николаевичу Галицкому и всему руководству «Краснодара». Вы делаете для команды очень много, я лично очень сильно благодарен вам, потому что моего пути не было бы без вас. Спасибо каждому тренеру в академии, который работал со мной. Я прошел очень много тренеров, даже не знаю количество людей, с которыми я работал, но убежден, что каждый из них оставил свой след в моей судьбе и карьере.

Также я хочу сказать спасибо всему персоналу, работающему в академии и структуре основной команды. Вы те герои, которые находятся рядом с командой. Незаметные герои, делающие всю основную работу за экраном, которую никто не видит. Мы это очень ценим, спасибо вам большое за это.

Спасибо всем моим партнерам по команде, которые были рядом и давали поддержку на протяжении 6-7 лет.

Конечно же, я хочу сказать спасибо моей семье, родителям. Спасибо вам за поддержку, за то судьбоносное решение, которое вы приняли 12 лет назад, когда разрешили мне пойти в академию «Краснодара».

Не хочу, чтобы это воспринималось как прощание. Ни в коем случае это не прощание. Я просто говорю «до встречи» своему родному клубу и своему городу.