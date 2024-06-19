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Сафонов попрощался с «Краснодаром»

вчера, 14:25

Вратарь Матвей Сафонов попрощался с «Краснодаром» в соцсетях клуба после перехода в ПСЖ:

Прежде всего, я хочу сказать спасибо вам, болельщики, за ту поддержку, которую вы дарили мне лично и команде. Это было прекрасное чувство – разделять с вами горечь поражений и радость побед.

Я не готов говорить «прощай». Потому что видимся мы не в последний раз. Не могу сказать «прощай» своему родному городу, потому что здесь вся моя жизнь. Все мои воспоминания и вся моя жизнь и есть футбольный клуб «Краснодар», как и у многих из вас.

Хочу выразить отдельную благодарность Сергею Николаевичу Галицкому и всему руководству «Краснодара». Вы делаете для команды очень много, я лично очень сильно благодарен вам, потому что моего пути не было бы без вас. Спасибо каждому тренеру в академии, который работал со мной. Я прошел очень много тренеров, даже не знаю количество людей, с которыми я работал, но убежден, что каждый из них оставил свой след в моей судьбе и карьере.

Также я хочу сказать спасибо всему персоналу, работающему в академии и структуре основной команды. Вы те герои, которые находятся рядом с командой. Незаметные герои, делающие всю основную работу за экраном, которую никто не видит. Мы это очень ценим, спасибо вам большое за это.

Спасибо всем моим партнерам по команде, которые были рядом и давали поддержку на протяжении 6-7 лет.

Конечно же, я хочу сказать спасибо моей семье, родителям. Спасибо вам за поддержку, за то судьбоносное решение, которое вы приняли 12 лет назад, когда разрешили мне пойти в академию «Краснодара».

Не хочу, чтобы это воспринималось как прощание. Ни в коем случае это не прощание. Я просто говорю «до встречи» своему родному клубу и своему городу.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:11
Посмотрим как он будет скучать в Париже по Краснодару!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:41
Душевную ему речь накатали клубные спичрайтеры, аж слезу выдавила)))
pomor45
pomor45 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 21:21
Прощание славянина перед рейсом звездолёта в мечту.
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:31, ред.
- Мужики, вот чисто ради справедливости - Запомните эти слова! И через год-другой - прочитаем новую петицию. Я ошибся в выборе команды, чемпионата, страны... Меня ввели в заблуждение... Хочу вернуться...
- Это день сурка, какой-то. Ну спросил бы у Лунева. Как там в Европе-то? Или у Кокорина, или у Дзюбы, да много у нас таких - возвращенцев! И чего вам дома, на родине, в России, не сидится? В еврокубки хотите? Вряд ли вы там играть будете! Только смотреть со скамейки запасных. А Россия, рано или поздно, вернётся в еврокубки. Но вы там российским клубам уже и на фиг не нужны будете...
быстроногий Абелардо
быстроногий Абелардо
вчера в 19:40
Добро пожаловать на скамейку запасных!
CSKA2012
CSKA2012 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:32
Главное чтобы у него был хороший английский , защите кричать )
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 15:31
Главное итальяшку выпереть с ворот, а то банку будешь протирать
ub3n37585xkc
ub3n37585xkc
вчера в 15:22
Кто-то ему этот текст явно написал.
lotsman
lotsman
вчера в 15:18
Если тренер не обманул и в команде нет вратаря №1, то у Матвея есть шанс и все данные стать им. Если он станет первым, то его карьера в Европе может очень удачно сложиться. Удачи Матвею. Я думаю, что он добьётся нужного результата.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:35
Успехов тебе Матвей в покорении Парижа
yuq8zjgvzvt2
yuq8zjgvzvt2
вчера в 14:30
Удачи ему в Париже.
Гость
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