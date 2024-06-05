«Новосибирск» будет переименован в «Сибирь» после окончания сезона

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вчера, 12:51

Футбольный клуб «Новосибирск» сразу после окончания текущего сезона получит название «Сибирь». Соответствующее распоряжение подписало Правительство Новосибирской области.

Переименование клуба в документах РФС произойдёт примерно в двадцатых числах июня. Министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов отметил:

Наблюдательный совет утвердил решение болельщиков, которые в сентябре прошлого года проголосовали за возвращение названия «Сибирь» нашей футбольной команде. С этим названием связаны главные достижения клуба, который в 2010 году играл в финале Кубка России, Премьер-Лиге и Лиге Европы.

Команда 8 июня проведёт матч заключительного тура группы «Золото» Дивизиона «А» Второй лиги с «Чайкой». Победа позволит «Новосибирску» напрямую выйти в Первую лигу.