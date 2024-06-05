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«Новосибирск» будет переименован в «Сибирь» после окончания сезона

вчера, 12:51

Футбольный клуб «Новосибирск» сразу после окончания текущего сезона получит название «Сибирь». Соответствующее распоряжение подписало Правительство Новосибирской области.

Переименование клуба в документах РФС произойдёт примерно в двадцатых числах июня. Министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов отметил:

Наблюдательный совет утвердил решение болельщиков, которые в сентябре прошлого года проголосовали за возвращение названия «Сибирь» нашей футбольной команде. С этим названием связаны главные достижения клуба, который в 2010 году играл в финале Кубка России, Премьер-Лиге и Лиге Европы.

Команда 8 июня проведёт матч заключительного тура группы «Золото» Дивизиона «А» Второй лиги с «Чайкой». Победа позволит «Новосибирску» напрямую выйти в Первую лигу.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:21
Как же здесь точно подходит поговорка - "Всё новое хорошо забытое старое"...)
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:13
Это не тот клуб Сибирь - другой клуб, как и нынешний ФК Кубань не тот ФК Кубань что был.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:08
Вот я не понимаю, зачем вообще менять название команды? Была хорошая команда, заслужила всё перечисленное в статье. Потом стала Новосибирском. Смысл в переименовании? Лучшие игроки в очередь не выстроились, денег больше вряд ли стало, может, тренер толковый пришёл? Тоже отпадает, с толковым тренером команда не болталась бы во второй лиге. Так что эти изменения названий-не более чем филькина грамота...
Валерыч
Валерыч
вчера в 12:59, ред.
Вот и правильно. "Сибирь" - великолепное название.для клуба. Не нужно было от него отказываться.
7qc8uqvg9vm2
7qc8uqvg9vm2
вчера в 12:57
Такой же фокус в Краснодаре с Кубанью провернули - не помогло.
Гость
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