Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

«Ротор» вернулся в Первую лигу

сегодня, 00:06
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)3 : 1Логотип футбольный клуб НовосибирскНовосибирскМатч завершен

«Ротор» вернулся в Первую лигу, обыграв «Новосибирск» в стыковых матчах.

В последний раз волгоградская команда выступала в турнире в сезоне 2021/22.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Партнёром ЦСКА станет клуб из Африки
09 июня
«Чайка» вышла в Первую лигу. «Новосибирск» сыграет в стыках с «Ротором»
08 июня
Вратарь сборной России Сафонов вернулся в Москву после игры с Беларусью
08 июня
Официально«Новосибирск» будет переименован в «Сибирь» после окончания сезона
05 июня
«Уфа» вернулась в Первую лигу
03 июня
Захарян пропускает сегодняшнюю тренировку сборной России
03 июня
Сортировать
Все комментарии
Vadik
Vadik
сегодня в 07:02
Ну хорошо, что вышли, хоть и заставили понервничать! Спасибо Краснодару-2, что провалили весну, иначе, не видать нам было этого стыкового матча! Ротор обязан был выигрывать! Всё -таки 27000 зрителей пришло (это вторая лига!). Не каждый клуб РПЛ похвастает такой посещаемостью!
d96dpspf75c5
d96dpspf75c5
сегодня в 06:53
С таким количеством зрителей они в Премьер-Лиге должны играть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:30
Ротор когда-то рвал и метал в высшей лиге. Это было давно, но ведь было же!
И стадион там к ЧМ построен, и зрители боготворят команду.
Короче, ждём-с через годик-два в РПЛе...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:36
Город достоин выступления в РПЛ...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:54
Грустно конечно , что такая когда то самобытная команда как Ротор "телепается" где то внизу...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 