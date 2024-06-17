«Ротор» вернулся в Первую лигу, обыграв «Новосибирск» в стыковых матчах.
В последний раз волгоградская команда выступала в турнире в сезоне 2021/22.
|Ротор3 : 1Новосибирск
|Матч завершен
«Ротор» вернулся в Первую лигу, обыграв «Новосибирск» в стыковых матчах.
В последний раз волгоградская команда выступала в турнире в сезоне 2021/22.
И стадион там к ЧМ построен, и зрители боготворят команду.
Короче, ждём-с через годик-два в РПЛе...
И стадион там к ЧМ построен, и зрители боготворят команду.
Короче, ждём-с через годик-два в РПЛе...