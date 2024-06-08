«Чайка» вышла в Первую лигу. «Новосибирск» сыграет в стыках с «Ротором»

«Чайка» в следующем сезоне выступит в Первой лиге.
Клуб из Песчанокопского в заключительном 18-м туре группы Золото дивизиона «А» Второй лиги обыграл на выезде «Новосибирск» (3:0) и занял 2-е место, набрав 31 очко.
Сибирская команда осталась на третьей строчке (27 баллов) и сыграет в переходных матчах за право выхода в Первую лигу с волгоградским «Ротором», занявшим на первом этапе 3-ю строчку. Первая встреча пройдёт на поле «Новосибирска» 12 июня, ответная — 16 июня в Волгограде.
Ранее повышение в классе себе обеспечила «Уфа».
«Краснодар-2», выигравший первый этап и получивший право сыграть в стыках, потерял такую возможность в связи с вылетом в группу Серебро после поражения в гостях от московского «Велеса» (1:2). Турнир также покинули «Родина-2», «Муром» и липецкий «Металлург».
И группы сделайте по игровым зонам, чтобы команда из Хабаровска могла играть в своем регионе, а не ездить на выездные матчи в Калининград. Почему в одной группе оказались Новосибирск, Краснодар, Уфа, Челябинск и Москва? У команд ПФЛ нет столько денег, чтобы летать на выезды
И группы сделайте по игровым зонам, чтобы команда из Хабаровска могла играть в своем регионе, а не ездить на выездные матчи в Калининград. Почему в одной группе оказались Новосибирск, Краснодар, Уфа, Челябинск и Москва? У команд ПФЛ нет столько денег, чтобы летать на выезды