«Чайка» вышла в Первую лигу. «Новосибирск» сыграет в стыках с «Ротором»

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вчера, 16:58

«Чайка» в следующем сезоне выступит в Первой лиге.

Клуб из Песчанокопского в заключительном 18-м туре группы Золото дивизиона «А» Второй лиги обыграл на выезде «Новосибирск» (3:0) и занял 2-е место, набрав 31 очко.

Сибирская команда осталась на третьей строчке (27 баллов) и сыграет в переходных матчах за право выхода в Первую лигу с волгоградским «Ротором», занявшим на первом этапе 3-ю строчку. Первая встреча пройдёт на поле «Новосибирска» 12 июня, ответная — 16 июня в Волгограде.

Ранее повышение в классе себе обеспечила «Уфа».

«Краснодар-2», выигравший первый этап и получивший право сыграть в стыках, потерял такую возможность в связи с вылетом в группу Серебро после поражения в гостях от московского «Велеса» (1:2). Турнир также покинули «Родина-2», «Муром» и липецкий «Металлург».