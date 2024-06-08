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«Чайка» вышла в Первую лигу. «Новосибирск» сыграет в стыках с «Ротором»

вчера, 16:58

«Чайка» в следующем сезоне выступит в Первой лиге.

Клуб из Песчанокопского в заключительном 18-м туре группы Золото дивизиона «А» Второй лиги обыграл на выезде «Новосибирск» (3:0) и занял 2-е место, набрав 31 очко.

Сибирская команда осталась на третьей строчке (27 баллов) и сыграет в переходных матчах за право выхода в Первую лигу с волгоградским «Ротором», занявшим на первом этапе 3-ю строчку. Первая встреча пройдёт на поле «Новосибирска» 12 июня, ответная — 16 июня в Волгограде.

Ранее повышение в классе себе обеспечила «Уфа».

«Краснодар-2», выигравший первый этап и получивший право сыграть в стыках, потерял такую возможность в связи с вылетом в группу Серебро после поражения в гостях от московского «Велеса» (1:2). Турнир также покинули «Родина-2», «Муром» и липецкий «Металлург».

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Все комментарии
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7pbn4rg3wa54 ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 20:25
Маловероятно, увы.
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вчера в 19:31
Бредовый турнир: победитель вылетает ...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:18
В смысле? На ходу правила меняют? В регламенте четко прописано, что команда, которая выиграла осеннюю часть сезона получает право на игру в стыках в конце сезона независимо от места в таблице. Краснодар-2 нифига и не играл, зная, что они выйдут в матче в стыках и решат вопрос игроками основы в разрешенных лигой количествах. А тут внезапно правила меняются. Сделали из простого и понятного ПФЛ черт знает что. Верните старый формат, где каждому надо было победить в своей группе и увольте нафиг горе-реформаторов.

И группы сделайте по игровым зонам, чтобы команда из Хабаровска могла играть в своем регионе, а не ездить на выездные матчи в Калининград. Почему в одной группе оказались Новосибирск, Краснодар, Уфа, Челябинск и Москва? У команд ПФЛ нет столько денег, чтобы летать на выезды
drug01
drug01
вчера в 18:37
Желаем успешного полёта!!!!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:09
Может когда нибуть и до рпл доберутся !
Гость
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