Ван Нистелрой может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

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23 июня 2024, 15:45

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» имеет шансы вернуться в этот клуб в качестве тренера.

Экс-футболист может стать частью штаба наставника «дьяволов» .

У ван Нистелроя есть и другие варианты в Англии.