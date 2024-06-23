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Ван Нистелрой может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

23 июня 2024, 15:45

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой имеет шансы вернуться в этот клуб в качестве тренера.

Экс-футболист может стать частью штаба наставника «дьяволов» Эрика тен Хага.

У ван Нистелроя есть и другие варианты в Англии.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:36
Один из "любимцев" Гены Орлова в части произношения его фамилии)))
Comentarios
Comentarios
вчера в 01:14
А вот это уже интересно
95-shishani-95
95-shishani-95
23 июня в 22:14
Он может помочь им в плане тренировок напов.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
23 июня в 19:43
Ван Нистелрой никогда не был специалистом только по средним командам.
голландец регулярно(!!!)забивал голы в важных матчах против топ клубов Англии и Европы.
сочетание в себе устрашающая скорость и мощь с грамотным движением
и голевое чутье хищника.
мог играть спиной к воротам, играть вторым темпом,
мог протащить мяч и одинаково хорошо пробить с обеих ног.
сегодня таковых форвардов нет в МЮ.
2rb7v9h66pe9
2rb7v9h66pe9
23 июня в 19:15
Думаю у легенды МЮ есть все шансы туда вернуться
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ usrf2dam48h3 (раскрыть)
23 июня в 19:08
Великий игрок, великий форвард Красных Дьяволов САФа.
Надеюсь, что однажды он станет тренером МЮ.
в ПСВ он как тренер, хорош был.
а пока РВН идеальный вариант как тренера нападающих МЮ.... и будет тренировать Хойлунда забивать голы.
все таки ван Нистелрой удачливый человек)))
FreshMeat
FreshMeat
23 июня в 18:52
Он и в качестве игрока составил бы конкуренцию.
usrf2dam48h3
usrf2dam48h3
23 июня в 18:50
Его возвращение в «Манчестер Юнайтед» в качестве тренера может быть полезным для клуба, так как он обладает знаниями и опытом, которые могут помочь улучшить игру команды.
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ Вещий (раскрыть)
23 июня в 17:18
Только ЗА ЧТО ???? 2 СЕЗОНА 2 ТРОФЕЯ....
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
23 июня в 17:12
Хоть бы так
Вещий
Вещий
23 июня в 16:55
Там и Хага нужно было бы убирать, а не к нему тренеров подписывать.
Scorp689
Scorp689
23 июня в 16:19
Всегда приятно работать в легендарном клубе...
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