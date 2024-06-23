Ван Нистелрой может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой имеет шансы вернуться в этот клуб в качестве тренера.
Экс-футболист может стать частью штаба наставника «дьяволов» Эрика тен Хага.
У ван Нистелроя есть и другие варианты в Англии.
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой имеет шансы вернуться в этот клуб в качестве тренера.
Экс-футболист может стать частью штаба наставника «дьяволов» Эрика тен Хага.
У ван Нистелроя есть и другие варианты в Англии.
голландец регулярно(!!!)забивал голы в важных матчах против топ клубов Англии и Европы.
сочетание в себе устрашающая скорость и мощь с грамотным движением
и голевое чутье хищника.
мог играть спиной к воротам, играть вторым темпом,
мог протащить мяч и одинаково хорошо пробить с обеих ног.
сегодня таковых форвардов нет в МЮ.
голландец регулярно(!!!)забивал голы в важных матчах против топ клубов Англии и Европы.
сочетание в себе устрашающая скорость и мощь с грамотным движением
и голевое чутье хищника.
мог играть спиной к воротам, играть вторым темпом,
мог протащить мяч и одинаково хорошо пробить с обеих ног.
сегодня таковых форвардов нет в МЮ.