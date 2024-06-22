Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Чемпионшип 2024/2025

Стало известно, кто будет новым тренером «Сандерленда»

вчера, 08:21

Регис Ле Брис станет новым рулевым «Сандерленда».

Специалист подпишет с «черными котами» контракт на 2 года с опцией продления на 1 сезон.

Ранее специалист работал в «Лорьяне».

«Сандерленд» по итогам прошлого сезона Чемпионшипа занял 16-е место.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Конте недоволен ситуацией с Хвичей и Ди Лоренцо
21 июня
Клуб из Саудовской Аравии предложил контракт бывшему тренеру «Милана»
21 июня
СлухиКовач отказался от работы в клубе «Аль-Шабаб»
20 июня
СлухиПиоли может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
20 июня
СлухиСтив Купер может возглавить «Лестер»
19 июня
Абаскаль подписывает контракт с «Гранадой»
19 июня
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:54
самая грустная история Англии и английского футбола это Сандерлэнд.
когда то один из лучших клубов британских островов.
сейчас самый депрессивный)))
когда мы говорим - АПЛ, подразумеваем топ клубы. как МанСити, Арсенал, Ливерпуль, МЮ, Челси...но для настоящих истинных любителей английского футбола всегда олд скул и английский футбол ассоциируется с матчами вроде Ноттиенгем с Вест Хэмом или Ньюкасл с Сандерлэндом.
как же не хватает Тайн-Уирское дерби между Ньюкаслом и Сандерлэндом.
так как мои симпатии за Ньюкасл давних лет, то искренно ненавижу Черных котов))) но без них в АПЛ как то безлико. Желаю им выбраться из той черной ямы и вернутся в АПЛ!!! возможно, новый коуч Реджис Ле Бри тот самый спаситель)))
хоть был уверен, что новым тренером станет Паскаль Янсен, который отказал Спартаку. владелец клуба Кирилл Луи-Дрейфус лучше знает что он делает.
Болельщикам нужен Сандерлэнд в АПЛ, это их единственная гордость и радость в их жизни. А жизнь там весьма унылая депрессивная. И пока безработица продолжает выкашивать целые кварталы города, а на море можно смотреть лишь сквозь стекло, старый Стэдиум оф Лайт во время дерби с Ньюкаслом остается единственным местом в городе, где можно по настоящему порадоваться жизни!!!
hpun7fvgspd5
hpun7fvgspd5
вчера в 09:59
Назначение Региса Ле Бриса на пост главного тренера футбольного клуба «Сандерленд» является важным шагом для команды. Его опыт работы в «Лорьяне» и подписание двухлетнего контракта с возможностью продления на один сезон свидетельствуют о доверии к нему со стороны руководства клуба и об уверенности в его способностях улучшить результаты команды. Это может привести к положительным изменениям в игре «Сандерленда» и возможному повышению в турнирной таблице.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:39
Середина турнирной таблицы будет считаться успехом !
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:24
Довольно странное решение руководства
galem72
galem72
вчера в 09:13
Вообще-то, этого дядьку правильно зовут Режис Ле Бри. ))

Странное решение администрации Кошаков. Чувак в первом сезоне закончил Л1 строго по середине, зато в следующем забеге утопил Лорьян во Вторую Лигу и был справедливо уволен. Видимо, для Ч.шипа такое выглядит отличным вариантом.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:36
Тренер новый,удачи на новом месте работы.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 