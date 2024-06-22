Стало известно, кто будет новым тренером «Сандерленда»

Регис Ле Брис станет новым рулевым «Сандерленда».
Специалист подпишет с «черными котами» контракт на 2 года с опцией продления на 1 сезон.
Ранее специалист работал в «Лорьяне».
«Сандерленд» по итогам прошлого сезона Чемпионшипа занял 16-е место.
Регис Ле Брис станет новым рулевым «Сандерленда».
Специалист подпишет с «черными котами» контракт на 2 года с опцией продления на 1 сезон.
Ранее специалист работал в «Лорьяне».
«Сандерленд» по итогам прошлого сезона Чемпионшипа занял 16-е место.
Странное решение администрации Кошаков. Чувак в первом сезоне закончил Л1 строго по середине, зато в следующем забеге утопил Лорьян во Вторую Лигу и был справедливо уволен. Видимо, для Ч.шипа такое выглядит отличным вариантом.
Странное решение администрации Кошаков. Чувак в первом сезоне закончил Л1 строго по середине, зато в следующем забеге утопил Лорьян во Вторую Лигу и был справедливо уволен. Видимо, для Ч.шипа такое выглядит отличным вариантом.
когда то один из лучших клубов британских островов.
сейчас самый депрессивный)))
когда мы говорим - АПЛ, подразумеваем топ клубы. как МанСити, Арсенал, Ливерпуль, МЮ, Челси...но для настоящих истинных любителей английского футбола всегда олд скул и английский футбол ассоциируется с матчами вроде Ноттиенгем с Вест Хэмом или Ньюкасл с Сандерлэндом.
как же не хватает Тайн-Уирское дерби между Ньюкаслом и Сандерлэндом.
так как мои симпатии за Ньюкасл давних лет, то искренно ненавижу Черных котов))) но без них в АПЛ как то безлико. Желаю им выбраться из той черной ямы и вернутся в АПЛ!!! возможно, новый коуч Реджис Ле Бри тот самый спаситель)))
хоть был уверен, что новым тренером станет Паскаль Янсен, который отказал Спартаку. владелец клуба Кирилл Луи-Дрейфус лучше знает что он делает.
Болельщикам нужен Сандерлэнд в АПЛ, это их единственная гордость и радость в их жизни. А жизнь там весьма унылая депрессивная. И пока безработица продолжает выкашивать целые кварталы города, а на море можно смотреть лишь сквозь стекло, старый Стэдиум оф Лайт во время дерби с Ньюкаслом остается единственным местом в городе, где можно по настоящему порадоваться жизни!!!
когда то один из лучших клубов британских островов.
сейчас самый депрессивный)))
когда мы говорим - АПЛ, подразумеваем топ клубы. как МанСити, Арсенал, Ливерпуль, МЮ, Челси...но для настоящих истинных любителей английского футбола всегда олд скул и английский футбол ассоциируется с матчами вроде Ноттиенгем с Вест Хэмом или Ньюкасл с Сандерлэндом.
как же не хватает Тайн-Уирское дерби между Ньюкаслом и Сандерлэндом.
так как мои симпатии за Ньюкасл давних лет, то искренно ненавижу Черных котов))) но без них в АПЛ как то безлико. Желаю им выбраться из той черной ямы и вернутся в АПЛ!!! возможно, новый коуч Реджис Ле Бри тот самый спаситель)))
хоть был уверен, что новым тренером станет Паскаль Янсен, который отказал Спартаку. владелец клуба Кирилл Луи-Дрейфус лучше знает что он делает.
Болельщикам нужен Сандерлэнд в АПЛ, это их единственная гордость и радость в их жизни. А жизнь там весьма унылая депрессивная. И пока безработица продолжает выкашивать целые кварталы города, а на море можно смотреть лишь сквозь стекло, старый Стэдиум оф Лайт во время дерби с Ньюкаслом остается единственным местом в городе, где можно по настоящему порадоваться жизни!!!