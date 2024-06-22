Де Дзерби близок к назначению в «Марсель»

Роберто Де Дзерби близок к заключению контракта с «Марселем».
Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшее время.
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пишут о сумме более 5 млн.
да, итальянец покидал Брайтон явно не ради среднего клуба, каким явл.Марсель.
хотел на повышение - Бавария. Челси. МЮ. или Ювентус..
Конечно. есть вопросы такие - почему никто из серьезных топовых клубов не посчитал большой удачей заполучить такого тренера.
может не такой он уже и топ в их глазах???? и так далее.
вот Челси верит Мареска, и считает его больше топ чем Де Дзерби))))
или Компани у Баварии)
время все расставит по своим местам.
а Марсель точно выиграл от этой сделки.
Тренер толковый, умеет вставит сильную игру и развивать молодых игроков.
а Марсель Олимпик по прежнему является большой фигурой в французском
футболе.
прекрасное место и отличный клуб, чтобы усовершенствовать собственный стиль игры...Большие топы еще придут за ним.
пишут о сумме более 5 млн.
да, итальянец покидал Брайтон явно не ради среднего клуба, каким явл.Марсель.
хотел на повышение - Бавария. Челси. МЮ. или Ювентус..
Конечно. есть вопросы такие - почему никто из серьезных топовых клубов не посчитал большой удачей заполучить такого тренера.
может не такой он уже и топ в их глазах???? и так далее.
вот Челси верит Мареска, и считает его больше топ чем Де Дзерби))))
или Компани у Баварии)
время все расставит по своим местам.
а Марсель точно выиграл от этой сделки.
Тренер толковый, умеет вставит сильную игру и развивать молодых игроков.
а Марсель Олимпик по прежнему является большой фигурой в французском
футболе.
прекрасное место и отличный клуб, чтобы усовершенствовать собственный стиль игры...Большие топы еще придут за ним.