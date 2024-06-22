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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Де Дзерби близок к назначению в «Марсель»

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ar329fb7ss85
ar329fb7ss85 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:20
Не ну а чё, тож неплохо)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:16
Брайтон получит хорошие деньги как компенсация.
пишут о сумме более 5 млн.
да, итальянец покидал Брайтон явно не ради среднего клуба, каким явл.Марсель.
хотел на повышение - Бавария. Челси. МЮ. или Ювентус..
Конечно. есть вопросы такие - почему никто из серьезных топовых клубов не посчитал большой удачей заполучить такого тренера.
может не такой он уже и топ в их глазах???? и так далее.
вот Челси верит Мареска, и считает его больше топ чем Де Дзерби))))
или Компани у Баварии)
время все расставит по своим местам.
а Марсель точно выиграл от этой сделки.
Тренер толковый, умеет вставит сильную игру и развивать молодых игроков.
а Марсель Олимпик по прежнему является большой фигурой в французском
футболе.
прекрасное место и отличный клуб, чтобы усовершенствовать собственный стиль игры...Большие топы еще придут за ним.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:59
Хммм.. А были слухи о Юве, Баварии, Ливере.... А в итоге Марсель))
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:37
Ну посмотрим что он натворит в Марселе
p7b2p9m2crc5
p7b2p9m2crc5
вчера в 23:30
Марсель провёл плохой сехон. Может смена тренера поможет
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