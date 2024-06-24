«Спартак» продлит контракт с Промесом, если он вернётся в Россию

Нападающий «Спартака» Квинси Промес близок к возвращению в Россию из ОАЭ.
По данным источника, если это произойдёт, «красно-белые» предложат голландцу новый контракт.
Нападающий «Спартака» Квинси Промес близок к возвращению в Россию из ОАЭ.
По данным источника, если это произойдёт, «красно-белые» предложат голландцу новый контракт.
Сколько ещё поиграет?
Может год, а может - все два или три: кто ж его знает.
Если ещё Станкович-сотоварищи знают, КАКУЮ ИГРУ будут выстраивать в Спартаке (хотелось бы, конечно, комбинационную остро атакующую) - летом-осенью можно ждать хороших игроков в команде.
И не просто ХОРОШИХ, а именно, таких, кто будет соответствовать игровым принципам главного тренера и ожиданиям болельщиков.
А то понаберут по распродажам...
Сколько ещё поиграет?
Может год, а может - все два или три: кто ж его знает.
Если ещё Станкович-сотоварищи знают, КАКУЮ ИГРУ будут выстраивать в Спартаке (хотелось бы, конечно, комбинационную остро атакующую) - летом-осенью можно ждать хороших игроков в команде.
И не просто ХОРОШИХ, а именно, таких, кто будет соответствовать игровым принципам главного тренера и ожиданиям болельщиков.
А то понаберут по распродажам...