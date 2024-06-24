Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Спартак» продлит контракт с Промесом, если он вернётся в Россию

вчера, 13:11

Нападающий «Спартака» Квинси Промес близок к возвращению в Россию из ОАЭ.

По данным источника, если это произойдёт, «красно-белые» предложат голландцу новый контракт.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиПашалич продлит контракт с «Аталантой»
Вчера, 12:24
ОфициальноПьянич покинул «Аль-Шарджу»
23 июня
Официально«Урал» объявил об уходе Кики
23 июня
СлухиТюрам-Ульен не продлит контракт с «Ниццей», на игрока претендует «Ювентус»
22 июня
ОфициальноКасадо продлил контракт с «Барселоной»
22 июня
Икарди заявил, что останется в «Галатасарае»
21 июня
Сортировать
Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:30
Capralu. Виктор,Спартаку нужен более молодой нападающий,который на подходе к своему пику,понимаю,будет дороговат,но все же.Но если ты хочешь Промеса,пусть будет он.
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 20:15
Супер!!!!!!! Отлично сказано!!!!!!!
112910415
112910415
вчера в 20:11
Промес лишним быть не может!
derrik2000
derrik2000
вчера в 14:43
Не, ну, Спартаку ТАКОЙ игрок, точнее, ЭТОТ игрок, нужен, конечно.
Сколько ещё поиграет?
Может год, а может - все два или три: кто ж его знает.
Если ещё Станкович-сотоварищи знают, КАКУЮ ИГРУ будут выстраивать в Спартаке (хотелось бы, конечно, комбинационную остро атакующую) - летом-осенью можно ждать хороших игроков в команде.
И не просто ХОРОШИХ, а именно, таких, кто будет соответствовать игровым принципам главного тренера и ожиданиям болельщиков.
А то понаберут по распродажам...
Capral
Capral
вчера в 14:22
Адам, если ты не видишь- это не значит, что это правильно))).
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 13:51, ред.
Сapralu . Ни какой ползы российскому футболу от 32 Промеса я не вижу.Ты такой наивный,как дитя,честное слово.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 13:48
Продлевайте,а то суды его на мель посадили.Теперь он будет доить Лукойл.
Capral
Capral
вчера в 13:36, ред.
Ты, хотябы, слово Спартак пиши с большой буквы, ладно, уже Промес...
Kiarnt
Kiarnt ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:34
    Capral
    Capral
    вчера в 13:15
    Отличное, грамотное и своевременное решение!!!!!!! Дай БОГ, чтобы это свершилось, и прежде всего- на пользу российскому футболу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    kg74xb86atgk
    kg74xb86atgk
    вчера в 13:13
    Но за простой нужно будет вычесть.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     