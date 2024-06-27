Роналду впервые в карьере не забил на групповом этапе крупного турнира

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вчера, 08:31

Нападающий сборной Португалии впервые в карьере не смог забить на групповом этапе крупного турнира.

Форвард отличался голами на каждой из своих предыдущих 10 групповых стадий на чемпионатах мира и Европы, начиная с Евро-2004.

На Евро-2024 футболист пока отметился только результативной передачей на Бруну Фернандеша в игре 2-го тура с Турцией (3:0).