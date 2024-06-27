Роналду впервые в карьере не забил на групповом этапе крупного турнира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду впервые в карьере не смог забить на групповом этапе крупного турнира.
Форвард отличался голами на каждой из своих предыдущих 10 групповых стадий на чемпионатах мира и Европы, начиная с Евро-2004.
На Евро-2024 футболист пока отметился только результативной передачей на Бруну Фернандеша в игре 2-го тура с Турцией (3:0).
вроде не мальчик, 39 лет человеку, а ведет себя как капризная девица.
это было и в Реале, и в Ювентусе, и в МЮ, и в Аль Насре.
теперь вот в сборной.
Неправильно ведет себя Криш.
Кричать в пылу эмоций на судью это одно, а вот толкать постороннего человека, орать на запасных команды Грузии и болельщикам Грузии за что?
Осуждаю.
Он что думал, этот легкий матч , забьет голы, сделает прямо на поле сельфи своей блестящей улыбке?!
Вот такой он и есть на самом деле ,как человек , полное г...о ,все это нутро полезло наружу. Он трудяга 100% бесспорно здесь, и в футболе многое сделал.
Но как человек он инфантил + чсв.
парень париться когда он не забьет, и ему пофиг, что заменивший его игрок может забить и что команда может совершит камбэк...
А что будет, если Португалия вылетит от Словении?!
Правило древних -т выигрывает тот, кто хочет и заслуживает !!!
Апелировать судье, ах, дайте мне пробить пенальти, на Евро это не работает.
п.с.
еще раз, всех болельщиков сборной Грузии с победой!
вроде не мальчик, 39 лет человеку, а ведет себя как капризная девица.
это было и в Реале, и в Ювентусе, и в МЮ, и в Аль Насре.
теперь вот в сборной.
Неправильно ведет себя Криш.
Кричать в пылу эмоций на судью это одно, а вот толкать постороннего человека, орать на запасных команды Грузии и болельщикам Грузии за что?
Осуждаю.
Он что думал, этот легкий матч , забьет голы, сделает прямо на поле сельфи своей блестящей улыбке?!
Вот такой он и есть на самом деле ,как человек , полное г...о ,все это нутро полезло наружу. Он трудяга 100% бесспорно здесь, и в футболе многое сделал.
Но как человек он инфантил + чсв.
парень париться когда он не забьет, и ему пофиг, что заменивший его игрок может забить и что команда может совершит камбэк...
А что будет, если Португалия вылетит от Словении?!
Правило древних -т выигрывает тот, кто хочет и заслуживает !!!
Апелировать судье, ах, дайте мне пробить пенальти, на Евро это не работает.
п.с.
еще раз, всех болельщиков сборной Грузии с победой!