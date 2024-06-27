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Роналду впервые в карьере не забил на групповом этапе крупного турнира

вчера, 08:31

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду впервые в карьере не смог забить на групповом этапе крупного турнира.

Форвард отличался голами на каждой из своих предыдущих 10 групповых стадий на чемпионатах мира и Европы, начиная с Евро-2004.

На Евро-2024 футболист пока отметился только результативной передачей на Бруну Фернандеша в игре 2-го тура с Турцией (3:0).

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:56
тема одна, но нагибали английские клубы барсу и немецкие , а за английские он не сыграл, увы, для него
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 19:16, ред.
))) Назови мне игрока на Копе и матч, который тебя потряс.
Кто там тебе из сборных зашел до глубины души/ костей.., Коста Рика, Панама, Ямайка, Канада ?
Брось! Там такой же в орг. плане бордель с отбором, что и в Европе, - футбольного мусора выше крыши. Другое дело на Евро в каждой мусорной сборной 2/3 чела за топ играют и что-то умудряются на турнире континента показать. Где подобное на Копе ? Нет там нихрена такого.

Учился и работал? Похвально..., только причем тогда тут хрен с редькой из первого коммента? Ты уж ченить одно толкуй, пжлста!))
Hamman
Hamman ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:42
    Икарус
    Икарус
    вчера в 17:54
    В любом случае данная досада не перечеркивает его прошлых успехов, и как бы фанаты аргентинца не пытались доказать обратное.
    Elliada_
    Elliada_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 17:18
    С темы соскочил. Что касается Месси, ему не нужно было играть в АПЛ, он и так нагибал английские клубы. Один только МЮ дважды в финале поимел. Один раз с Роналду в составе.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 17:10
    представляешь , что Рон выиграл с МЮ всё, а аргентинец испугался АПЛ? можно многое представить
    Elliada_
    Elliada_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 17:00
    Представляешь, какое это дно СА????? В МЮ за полгода 3 гола, на ЧМ 1 гол с пенальти, на Евро 0 голов, но в СА 50 голов.
    AgamagA_______
    AgamagA_______ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 16:05
    Что он выиграл для команды? Какая с него польза? Никакой кроме вреда!
    AgamagA_______
    AgamagA_______ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 16:01
    Я учился и работал, вкусил все прелести студенческой жизни, далее по тексту если знакомо...
    Бывало и соль с водой.

    Так что дайте что-нибудь новое! Или диету жесткую дайте, как и чем он питается, я обязательно с удовольствием попробую!

    По сравнению с копой ЧЕ и есть отстой! 90% всех сборных евро - полный шлак!
    На следующем Евро вам дадут новых участников вроде Лихтенштейна и Люксембурга, тогда Евро выиграть станет ещё "труднее", чем кубок мира!)
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 15:42
    вот так фанфаронят роналдофаны.
    в футболе все меньше футбола.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 15:32, ред.
    Необязательно, раз уже там.
    По поводу горя , - мои сочувствия.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 15:28
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 15:27
      В матче с Турцией Португалии повезло, что дырявый упал и этим позволил партнёрам забить гол.
      Если дотянулся до мяча, то запорол бы момент.
      Если сборная Португалии хочет чего-то добиться в будущем, то надо гнать его тряпкам из сборной.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      вчера в 15:26
      В Иркутске праздник нереальный: Акело промахнулся!)))
      AzzY
      AzzY
      вчера в 15:24
      Кристина на заре карьеры отличался нечестной игрой - нырки его стали притчей во языцех. А теперь его примеру последовали Леао и Нету.
      Это лишний раз доказывает какой души человек играет в футболке сб.Португалии.
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 15:21
      Португалии досталась самая лёгкая группа турнира.
      Грузия и Турция представители группа С в ЛН, ниже только команды, которые толком в футбол играть не умеют.
      Вот тут то дырявый думал, что разгуляется, но, что то пошло не так, да к тому же грузинам 0:2 влетели.
      Позор уже случился, причём на групповой стадии.
      А он ещё и на ЧМ 26 хочет ехать, мало ему позора было на ЧМ 22.
      Из-за своего тщеславия топит неплохую сборную.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      вчера в 15:16, ред.
        пират Елизаветы
        пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        вчера в 15:03
        каждый год на месяц диета))) плюс три дня пост в любое время года... это никогда не было проблемой.
        роналду из бедной семьи, отец хронический алкоголик, негле не работал, мамаша чтоб прокормить семью, часто занималась древней профессией, сам роналду нескх-ко попадался на мелкой воровстве....детская травма и все такое.
        но вокруг него много мифологии и пиара.
        и серая масса миллионов душ в трансе от роналдомании.
        пират Елизаветы
        пират Елизаветы ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        вчера в 14:59
        это после зачистки что устроил в Юве и Аль Насре?
        он не мальчишка, ему как никак 39 лет.
        насчет Икарди - Лео правильно поставил устранение мерзавца.
        в Аргентине таких мауро кастрируют.
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Elliada_ (раскрыть)
        вчера в 14:58
        какие трофеи??? у МЮ лишь два трофея АПЛ и ЛЧ
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ AgamagA_______ (раскрыть)
        вчера в 14:57
        посмотри сколько он наколотил и какие там красивые банки
        FreshMeat
        FreshMeat
        вчера в 14:45
        Уже такая тема была. Сравнивали поведение Месси и Роналду с еще одним альфа-спортсменом Майклом Джорданом, который был самым невыносимым человеком на площадке и вне ее во время карьеры, все время всем недовольным нытиком, который лез во все чужие дела "ради победы". А после окончания карьеры написал кучу книжонок, в которых изобразил всех своих друзей ослами, де6илами и полностью ни на что не способными бездарями, которым он милостиво позволял играть с собой, чтобы не сдохнуть в нищете под забором. Тут какая то прослеживается единая психология.
        Когда Джордана взяли на Олимпиаду в "дрим-тим" он был похож на Месси и Роналду. Он бросал и бросал по кольцу, чтобы стать лучшим бомбардиром. И все мимо и мимо. Лучшим стал Баркли, бросивший в 5 раз меньше Джордана.
        Месси на ЧМ в Катаре вел себя также. Бил и бил по воротам как сумасшедший.
        Это больные люди.
        Beka_byaka
        Beka_byaka ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        вчера в 14:06
        Сорри. Я написал в общем. Получилось что ответил вам. Это был комментарий на пост)
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Beka_byaka (раскрыть)
        вчера в 14:05
        Ты кому пишешь? )
        Beka_byaka
        Beka_byaka ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        вчера в 14:01
        А зачем ему забивать голы в играх групповой стадии, если его задача вытаскивать команду в играх Плей Офф?? Забивать голы в групповых этапах могут все, даже Месси. А вот в плей офф это только Роналду... Вот увидите он выстрелит на этом евро. Португалия дойдет до финала.
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ AgamagA_______ (раскрыть)
        вчера в 13:44, ред.
        Быть студентом и не работать позволительно лишь слабому полу.
        Учился бы на заочном, имел бы работу и не доедал бы х...., далее по тексту!

        КА вспомнил ?! На кого там смотреть, кроме аргов, бразилов и уругвайцев? По сравнению с ЧЕ , Копа вообще сейчас отстой.

        До диеты Роналду нам с тобой далеко. Речь об элементарной - здоровой диете. Попробуй, а потом напишешь, насколько тебя хватило...))

        По поводу пиара Кришки, так это и вовсе смех.
        Пиарить Роналду в футболе, это как пиарить Мерседес в мире автомобилей.
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ nubom (раскрыть)
        вчера в 13:34
        Все что мог, переделал. О большем не проси.))
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
        вчера в 13:26, ред.
        Прежде чем от жизни чего то брать, надо во сто крат больше отдать. Подобный вывод, увы, приходит к нам уже в зрелом возрасте, когда многое упущено и уже не постичь.
        Что до Роналду... Все понты и мальчишеские шалости лучшего и самого дисциплинированного атлета планеты лишь следствие его титанического труда, потраченного здоровья, нервов, ежедневных лишений мирских удовольствий для тела, нашедшие впоследствии отражение в грандиозном - мировом успехе..., успехе, который был выкован огромной силой воли и способностями, которыми наделён чуть ли не каждый, но развить в себе могут далеко не многие.
        Попробуй, к примеру, заставь себя хоть неделю посидеть на здоровой диете даже для Себя Любимого! 99.9 процентов на третий день на стенку полезут, а некоторые начнут таким неврозом брызгать, что проделки Модного покажутся сущей мелочью! А тут системный, кропотливый 20- летний Труд и уникальный в истории футбола и спорта результат, сделавший из Рона человека- икону для целых поколений из мира спорта и не только...
        AgamagA_______
        AgamagA_______ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        вчера в 13:23
        Но мы увидели его в Аль-Насре, минус 7 титулов подряд!
        Кого винить будем в этой ситуации? Сколько раз он мяч терял есть статистика? Сколько раз мимо пробил? 😀
        AgamagA_______
        AgamagA_______
        вчера в 13:14
        Это на какой такой диете сидит Роналду, что любой критикующий полез бы на стенку?
        Он как я студентом был? Х... без соли доедал? Кто из нас на стенку бы полез?
        Перестаньте пиарить самого распиаренного игрока.
        Клаудио Браво вон на Кубке Америке в свои 41 становится лучшим игроком матча, где не футбол, а битва настоящая.
        А тут видите ли ему целых 39 лет.

        Так пусть играет в своем Аль-Насра и не мешает партнёрам по сборной играть в свой футбол. Они без него лучше играют!
        Гость
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