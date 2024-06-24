Франция — фаворит на победу на Евро, Англия и Германия — в тройке

Статистический портал Opta опубликовал текущие шансы сборных на победу на Евро-2024.
Фаворитом всё ещё остаётся Франция (19%). На втором месте расположилась Германия (18%), а на третьем — Англия (17%).
Статистический портал Opta опубликовал текущие шансы сборных на победу на Евро-2024.
Фаворитом всё ещё остаётся Франция (19%). На втором месте расположилась Германия (18%), а на третьем — Англия (17%).
Я бы поставил так:
1-Испания
2-Португалия
3-Германия
4-Франция
5-Англия
6-Дания
Я бы поставил так:
1-Испания
2-Португалия
3-Германия
4-Франция
5-Англия
6-Дания