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Франция — фаворит на победу на Евро, Англия и Германия — в тройке

вчера, 10:45

Статистический портал Opta опубликовал текущие шансы сборных на победу на Евро-2024.

Фаворитом всё ещё остаётся Франция (19%). На втором месте расположилась Германия (18%), а на третьем — Англия (17%).

Франция — фаворит на победу на Евро, Англия и Германия — в тройке

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Все комментарии
Palex
Palex ответ TOR громовержец (раскрыть)
вчера в 18:11
Справедливо
TOR громовержец
TOR громовержец
вчера в 12:18
Кто это составлял интересно?они матчи смотрят вообще?
Я бы поставил так:
1-Испания
2-Португалия
3-Германия
4-Франция
5-Англия
6-Дания
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 12:05
Англия? )))))))))))))))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:01
Швейцарцы далеко пойдут... Дания немного удачи...а так да Испания хороша
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 11:57
Англия? В призерах не будет, Франция- очень неубедительно пока играет. Германия и Испания- организованный, сильный футбол показывают. Португалия в призерах.
3gjrhhu7wwc6
3gjrhhu7wwc6
вчера в 11:39
Вопрос спорный, до 1/4 финала будет спорным.
se4uw7chckpc
se4uw7chckpc
вчера в 11:27
Как по мне так Португалия и Испания главные фавориты
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:50
Непонятно из чего они исходят.... Англия вообще в тройке быть не должна....
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