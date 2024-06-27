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Микаутадзе стал 9-м игроком, забившим во всех матчах группового этапа Евро

вчера, 10:39

Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе отметился забитым мячом в каждом из первых трёх матчей на чемпионате Европы.

Он повторил рекорд турнира, забив во всех играх группового этапа. Этот случай стал 9-м в истории Евро.

Ранее такое удавалось Мишелю Платини (Франция, 1984), Алану Ширеру (Англия, 1996), Христо Стоичкову (Болгария, 1996), Саво Милошевичу (Югославия, 2000), Руду ван Нистелрою (Нидерланды, 2004), Милану Барошу (Чехия, 2004), Гарету Бэйлу (Уэльс, 2016) и Криштиану Роналду (Португалия, 2021).

Микаутадзе с тремя голами также стал лучшим бомбардиром групповой стадии Евро-2024.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 12:17
Фавориты на этом ЧЕ совсем слабы в реализации моментов, в плэй офф может прорвет.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 11:17
И в дриблинге хорош Жорж.. 👍
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:13
В хорошей компании оказался, молодчик, может ещё забьёт !
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:52
Красиво вписал себя в историю Евро... да и в историю футбола Грузии.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:42
Молодец какой,опередил многих ассов футбола !
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