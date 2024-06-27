Микаутадзе стал 9-м игроком, забившим во всех матчах группового этапа Евро

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вчера, 10:39

Нападающий сборной Грузии отметился забитым мячом в каждом из первых трёх матчей на чемпионате Европы.

Он повторил рекорд турнира, забив во всех играх группового этапа. Этот случай стал 9-м в истории Евро.

Ранее такое удавалось Мишелю Платини (Франция, 1984), Алану Ширеру (Англия, 1996), Христо Стоичкову (Болгария, 1996), Саво Милошевичу (Югославия, 2000), Руду ван Нистелрою (Нидерланды, 2004), Милану Барошу (Чехия, 2004), Гарету Бэйлу (Уэльс, 2016) и Криштиану Роналду (Португалия, 2021).

Микаутадзе с тремя голами также стал лучшим бомбардиром групповой стадии Евро-2024.