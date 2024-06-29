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Скалони дисквалифицирован за опоздание на второй тайм матча с Чили

вчера, 10:36
ЧилиЛоготип футбольный клуб Чили0 : 1Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони опоздал на второй тайм матча с Чили на Кубке Америки (1:0). За это специалист дисквалифицирован, он пропустит игру с Перу.

Регламент КОНМЕБОЛ предполагает, что все участники матча должны находиться на поле до начала второй половины поединка.

Помимо дисквалификации, Скалони заплатит штраф в размере 15 тысяч долларов.

Наставник команды Чили Рикардо Гарека тоже опоздал, к нему применено аналогичное наказание.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 11:08
Доброго дня!
Да, сражались мы как-то с Агентом Смиттом, шли ноздря в ноздрю, и вот он уже поздравляет меня с победой в группе, как вдруг нас обоих одним "шальным выстрелом" обскакал другой юзер)))....да, это не запрещено, но ....
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 10:55
Привык, что результаты матчей Аргентины определяют другие силы.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 10:50
Человек наверное пошел в уборную, и ему это стоило 15 т $) прикольно
Гость
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