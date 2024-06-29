Скалони дисквалифицирован за опоздание на второй тайм матча с Чили

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вчера, 10:36

Главный тренер сборной Аргентины опоздал на второй тайм матча с Чили на Кубке Америки (1:0). За это специалист дисквалифицирован, он пропустит игру с Перу.

Регламент КОНМЕБОЛ предполагает, что все участники матча должны находиться на поле до начала второй половины поединка.

Помимо дисквалификации, Скалони заплатит штраф в размере 15 тысяч долларов.

Наставник команды Чили тоже опоздал, к нему применено аналогичное наказание.