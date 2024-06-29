Скалони дисквалифицирован за опоздание на второй тайм матча с Чили

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони опоздал на второй тайм матча с Чили на Кубке Америки (1:0). За это специалист дисквалифицирован, он пропустит игру с Перу.
Регламент КОНМЕБОЛ предполагает, что все участники матча должны находиться на поле до начала второй половины поединка.
Помимо дисквалификации, Скалони заплатит штраф в размере 15 тысяч долларов.
Наставник команды Чили Рикардо Гарека тоже опоздал, к нему применено аналогичное наказание.
Да, сражались мы как-то с Агентом Смиттом, шли ноздря в ноздрю, и вот он уже поздравляет меня с победой в группе, как вдруг нас обоих одним "шальным выстрелом" обскакал другой юзер)))....да, это не запрещено, но ....
Да, сражались мы как-то с Агентом Смиттом, шли ноздря в ноздрю, и вот он уже поздравляет меня с победой в группе, как вдруг нас обоих одним "шальным выстрелом" обскакал другой юзер)))....да, это не запрещено, но ....