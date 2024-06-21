Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияЕвро-2024

Сборную Испании могут оштрафовать из-за Ямаля

вчера, 22:48
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 0Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Сборную Испании могут оштрафовать за привлечение к игре с Италией 16-летнего Ламина Ямаля.

По законам Германии, подросткам в возрасте до 18-ти лет нельзя работать после 20:00.

Испании может грозить штраф в размере 30-ти тысяч евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
На стадионе «Манчестер Юнайтед» нашли нарушения в гигиене питания
Вчера, 19:31
В Бельгии украли части кубка АПЛ
19 июня
Семь фанатов Сербии арестованы за стычки с англичанами
16 июня
Английские фанаты напали на сербов, отдыхавших в баре
16 июня
Мужчина с топором напал на болельщиков сборной Нидерландов
16 июня
Во время матча Италии и Албании были слышны выстрелы, есть раненый
16 июня
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:26
УЕФА должна заранее оговаривать нюансы со странами со странными законами...
Это сорокалетним Пепе и Роналду можно посоветовать не истязать себя беготнёй....а молодому парнишке почему бы и не побегать полтора часа в неделю...перед сном....
azul74
azul74
сегодня в 01:40
Большей чепухи я не слышал)))
Sкрудж
Sкрудж
сегодня в 00:04
Надо доказать что он работал. Пацан в 16 лет кайфовал играя в футбол.
Naherger
Naherger
вчера в 23:15
Ну что за бред🤦
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:11
это так немцы намерены ослабить конкурента)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:50
Новый рекорд Ямаля?))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 