Сборную Испании могут оштрафовать из-за Ямаля

Сборную Испании могут оштрафовать за привлечение к игре с Италией 16-летнего Ламина Ямаля.
По законам Германии, подросткам в возрасте до 18-ти лет нельзя работать после 20:00.
Испании может грозить штраф в размере 30-ти тысяч евро.
Сборную Испании могут оштрафовать за привлечение к игре с Италией 16-летнего Ламина Ямаля.
По законам Германии, подросткам в возрасте до 18-ти лет нельзя работать после 20:00.
Испании может грозить штраф в размере 30-ти тысяч евро.
Это сорокалетним Пепе и Роналду можно посоветовать не истязать себя беготнёй....а молодому парнишке почему бы и не побегать полтора часа в неделю...перед сном....
Это сорокалетним Пепе и Роналду можно посоветовать не истязать себя беготнёй....а молодому парнишке почему бы и не побегать полтора часа в неделю...перед сном....