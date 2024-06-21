Сборную Испании могут оштрафовать из-за Ямаля

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вчера, 22:48

Сборную Испании могут оштрафовать за привлечение к игре с Италией 16-летнего .

По законам Германии, подросткам в возрасте до 18-ти лет нельзя работать после 20:00.

Испании может грозить штраф в размере 30-ти тысяч евро.