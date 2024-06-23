УЕФА оштрафовал хорватскую и албанскую федерации по итогам матча

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23 июня 2024, 20:29

Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА (CEDB) приняла решение оштрафовать Хорватский футбольный союз на 28 тысяч евро за зажигание болельщиками файеров на матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Албанией (2:2).

Албанская футбольная ассоциация оштрафована на 2,5 тысячи евро за зажигание фанатами файеров, на 20 тысяч евро за появление болельщиков на поле и на 25 тысяч евро за распространение провокационных сообщений, не подходящих для спортивного мероприятия.

Также, как сообщалось ранее, на два матча дисквалифицирован нападающий сборной Албании .