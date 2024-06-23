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УЕФА оштрафовал хорватскую и албанскую федерации по итогам матча

23 июня 2024, 20:29
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия2 : 2Логотип футбольный клуб АлбанияАлбанияМатч завершен

Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА (CEDB) приняла решение оштрафовать Хорватский футбольный союз на 28 тысяч евро за зажигание болельщиками файеров на матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Албанией (2:2).

Албанская футбольная ассоциация оштрафована на 2,5 тысячи евро за зажигание фанатами файеров, на 20 тысяч евро за появление болельщиков на поле и на 25 тысяч евро за распространение провокационных сообщений, не подходящих для спортивного мероприятия.

Также, как сообщалось ранее, на два матча дисквалифицирован нападающий сборной Албании Мирлинд Даку.

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Все комментарии
sak568af9eyv
sak568af9eyv
23 июня в 21:19
Мягко наказали,поэтому такие моменты будут продолжаться и в дальнейшем,наказывать надо вплоть до отстранения
Izmar
Izmar
23 июня в 21:16
Их нужно дисквалифицировать, а не штрафовать.
dxc8ghmp273r
dxc8ghmp273r
23 июня в 21:10
Штраф законный. Надо также строже принимать меры!
adekvat
adekvat
23 июня в 20:59
Тоже мне новось, когда этих заср.нцев англицких оштрафуют, вот это будет новость.
ABir
ABir
23 июня в 20:35
Албанцы еще те провокаторы. Понимают только наказание рублем, дисквалификацией.
VeniaminS
VeniaminS
23 июня в 20:35
Правильное решение,хулиганять то не надо !
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