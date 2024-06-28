РФС снял с «Химок» запрет на регистрацию новых игроков

С «Химок» снят запрет на регистрацию новичков. В заявлении РФС сказано:

Удовлетворить заявление АНО « ФК „Химки“» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делу Порошин vs. ФК «Химки». В связи с исполнением клубом решения палаты по разрешению споров от 17 мая 2024 года по делу ИП Порошин Д.С. vs. ФК «Химки» снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры. ФК «Химки» имеет право регистрировать новых футболистов.