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РФС снял с «Химок» запрет на регистрацию новых игроков

вчера, 14:44

С «Химок» снят запрет на регистрацию новичков. В заявлении РФС сказано:

Удовлетворить заявление АНО «ФК „Химки“» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делу Порошин vs. ФК «Химки». В связи с исполнением клубом решения палаты по разрешению споров от 17 мая 2024 года по делу ИП Порошин Д.С. vs. ФК «Химки» снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры. ФК «Химки» имеет право регистрировать новых футболистов.

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Химки
Источник: rfs.ru
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Все комментарии
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9gxjbsvd8ug8
вчера в 16:24
Снятие запрета на регистрацию новых футболистов для «Химок» является положительным шагом для клуба. Это позволит «Химкам» укрепить состав и улучшить свои шансы на успешное выступление в чемпионате России.
pm87yvpsg5k6
pm87yvpsg5k6
вчера в 15:54
Химкам дают зелёный свет чтобы успешно играть в Лиге
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:36
Глушак порешал все вопросы)
Гость
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