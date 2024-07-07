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Баринов отклонил предложения от «Меца» и «Алавеса»

вчера, 22:56

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос о своём будущем.

Мое ближайшее будущее связано с Баковкой, у нас же тут сборы (улыбается).

Рассказать про свои трансферные переговоры? Ха-ха, да без проблем. Я спокойно сидел в отпуске, пока в один день не узнал из интернета, что мной интересуются «Мец» и «Алавес». Чуть позже руководство «Локомотива» подтвердило мне интерес от этих клубов — они даже направляли официальные бумаги. «Мецу» я сразу же отказал: ребята в прошлом сезоне вылетели в Лигу 2 — наверное, я достоин большего.

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Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:56
Сиди и не чирикай о Европе.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:33
был бы достоин большего. лучшие клубы проявили бы интерес
Гость
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