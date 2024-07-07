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Баринов отклонил предложения от «Меца» и «Алавеса»

07 июля 2024, 22:56

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос о своём будущем.

Мое ближайшее будущее связано с Баковкой, у нас же тут сборы (улыбается).

Рассказать про свои трансферные переговоры? Ха-ха, да без проблем. Я спокойно сидел в отпуске, пока в один день не узнал из интернета, что мной интересуются «Мец» и «Алавес». Чуть позже руководство «Локомотива» подтвердило мне интерес от этих клубов — они даже направляли официальные бумаги. «Мецу» я сразу же отказал: ребята в прошлом сезоне вылетели в Лигу 2 — наверное, я достоин большего.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
08 июля в 06:30
Побегал бы в Меце, покосил бы новоявленных загорелых франков, глядишь и рангом повыше перешёл бы. А так... Баковка)))
pccznzhv9mq2
pccznzhv9mq2
08 июля в 05:57
Железнодорожники сейчас больше платят
brmqm787gyjm
brmqm787gyjm
08 июля в 05:36
Там зарплаты мизерные.
112910415
112910415
08 июля в 05:22
а с Алавесом-то как ?
adekvat
adekvat ответ УЕСКА (раскрыть)
08 июля в 05:06
Барин однако, в Амкар.
Scorp689
Scorp689
08 июля в 04:18
Амбиций что то у паровозника многовато... Ждём Реал, ну на крайняк МС...
УЕСКА
УЕСКА
08 июля в 03:43
Кем он себя возомнил? Алавес и Мец как раз и есть его уровень.
Остапчук 67
Остапчук 67
08 июля в 00:48
Лучше быть первым в деревне
Василий 50
Василий 50
08 июля в 00:47
Нечего нашим игрокам делать там
Ironigor
Ironigor
08 июля в 00:31
Тут скорее всего решало был агент ☝️😉
STVA 1
STVA 1
08 июля в 00:28
Думаю Всё прозаично дело в зарплате
пират Елизаветы
пират Елизаветы
07 июля в 23:33
был бы достоин большего. лучшие клубы проявили бы интерес
Гость
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