«Гавр» – «Брест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761686775

сегодня, 00:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Гавр» – «Брест», который состоится 29 октября 2025 года.

«Гавр»

«Гавр» практически чудом смог сохранить прописку Лиги 1 в прошлом сезоне, а сейчас вновь находится недалеко от зоны вылета. Команда располагается на 14 месте с девятью баллами и проигрывает две ступеньки нынешнему сопернику в турнирной таблице, но лишь за счет худшей разницы забитых и пропущенных мячей. Победа дала бы серьезный толчок вверх команде и добавила бы уверенности в своих силах.

26 октября «Гавр» на выезде обыграл «Осер» (1:0), а 18 числа разгромно проиграл «Марселю» (2:6).

«Брест»

«Брест» видимо уже пережил свои лучшие времена и сейчас команда находится в нижней части турнирной таблице. Она также имеет лишь девять баллов в активе и если не наберет пунктов в этой игре может легко потерять до 3-4 позиций в турнирной таблице. Тем не менее, гости рассчитывают на хороший результат и важную победу над прямым конкурентом за более высокие места в Лиге 1.

25 октября «Брест» крупно проиграл на своем поле « ПСЖ » (0:3), а 19 числа сыграл вничью на выезде с «Лорьяном» (3:3).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Гавр» – 2.5

Ничья – 3.35

Победит «Брест» — 2.8

Статистика

«Гавр» одержал лишь две победы в десяти последних поединках

«Брест» забивал в восьми из десяти последних встречах на выезде

«Брест» выиграл у «Гавра» все пять последних поединков подряд

Прогноз

Поставить на победу «Бреста», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.8. Гости имеют огромное преимущество в личных встречах и сейчас могут победить с большой вероятность нестабильный нынче «Гавр».