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Тикнизян не планирует покидать «Локомотив»

сегодня, 16:07

Защитник Наир Тикнизян рассказал, планировал ли он покинуть «Локомотив»:

Таких мыслей не было. Слухи остаются слухами. Будет конкретика — будем разговаривать с клубом. Для меня главное, если приходит предложение, это должно устроить «Локомотив». Только в этом случае я готов вести переговоры. Сегодня я игрок «Локо», мы строим новую команду, нам нужны хорошие результаты.

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ZENIT_1980_Clone
ZENIT_1980_Clone
сегодня в 16:34, ред.
Уважаемый модератор. За что мне (ZENIT 1980) выписан суточный бан -"Личное оскорбление пользователя (либо угроза физическим насилием). Материалы: Сергеев близок к возвращению в «Крылья Советов»", за ответ на пост Capral.
Объясните в чем заключается личное оскорбления ( угроза ) во фразе -" неадекватно относящимся к клубу не объяснить, что играют и выигрывают титулы тренер и игроки, а не деньги и физрук"
Если человек постоянно видит( постит ) только негатив о происходящем в клубе ( Зенит ) и его тренере, то на мой взгляд это явно неадекватное отношение. Мое мнение, которое я выразил, никого при этом лично не оскорбляя, никому не угрожая, и правил форума не нарушая, имхо ?
Вещий
Вещий
сегодня в 16:10
Хорошо сказал чертяка.... даже и возразить нечему.
Гость
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