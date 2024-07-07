Тикнизян не планирует покидать «Локомотив»

Защитник рассказал, планировал ли он покинуть «Локомотив»:

Таких мыслей не было. Слухи остаются слухами. Будет конкретика — будем разговаривать с клубом. Для меня главное, если приходит предложение, это должно устроить «Локомотив». Только в этом случае я готов вести переговоры. Сегодня я игрок «Локо», мы строим новую команду, нам нужны хорошие результаты.