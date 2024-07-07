Тикнизян не планирует покидать «Локомотив»

Защитник Наир Тикнизян рассказал, планировал ли он покинуть «Локомотив»:
Таких мыслей не было. Слухи остаются слухами. Будет конкретика — будем разговаривать с клубом. Для меня главное, если приходит предложение, это должно устроить «Локомотив». Только в этом случае я готов вести переговоры. Сегодня я игрок «Локо», мы строим новую команду, нам нужны хорошие результаты.
Объясните в чем заключается личное оскорбления ( угроза ) во фразе -" неадекватно относящимся к клубу не объяснить, что играют и выигрывают титулы тренер и игроки, а не деньги и физрук"
Если человек постоянно видит( постит ) только негатив о происходящем в клубе ( Зенит ) и его тренере, то на мой взгляд это явно неадекватное отношение. Мое мнение, которое я выразил, никого при этом лично не оскорбляя, никому не угрожая, и правил форума не нарушая, имхо ?
Объясните в чем заключается личное оскорбления ( угроза ) во фразе -" неадекватно относящимся к клубу не объяснить, что играют и выигрывают титулы тренер и игроки, а не деньги и физрук"
Если человек постоянно видит( постит ) только негатив о происходящем в клубе ( Зенит ) и его тренере, то на мой взгляд это явно неадекватное отношение. Мое мнение, которое я выразил, никого при этом лично не оскорбляя, никому не угрожая, и правил форума не нарушая, имхо ?