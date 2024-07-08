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Зотов вернулся в «Оренбург»

сегодня, 14:47

Защитник Георгий Зотов покинул самарские «Крылья Советов» и перешёл в «Оренбург».

За южноуральскую команду он уже выступал в сезоне 2019/20.

В прошлом сезоне игрок провёл за «Крылья Советов» 20 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
сегодня в 15:54
Видимо Георгий не выдерживает нагрузки Витальича, пошёл на подмену в Оренбург
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 15:30, ред.
Это давно надо сделать... В ЕК не играем, так пусть свои опыту набираются. А то нашим торговцам черным деревом дай волю. Быстро с пальм насбивают и заполонят весь рынок футбола.
c6nkc3nvbks9
c6nkc3nvbks9
сегодня в 15:26
У Зотова каждые полгода новая команда, нафиг он такой нужен?
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:20
Это хорошая новость.... пригодится в играх.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:00
все дороги ведут в домой.
оренбург тоже начал распродажу легионеров.
возможно, есть приказ - играют только россияне.
Гость
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