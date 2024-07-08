Зотов вернулся в «Оренбург»

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сегодня, 14:47

Защитник покинул самарские «Крылья Советов» и перешёл в «Оренбург».

За южноуральскую команду он уже выступал в сезоне 2019/20.

В прошлом сезоне игрок провёл за «Крылья Советов» 20 матчей во всех турнирах и забил один гол.