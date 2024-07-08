Зотов вернулся в «Оренбург»

Защитник Георгий Зотов покинул самарские «Крылья Советов» и перешёл в «Оренбург».
За южноуральскую команду он уже выступал в сезоне 2019/20.
В прошлом сезоне игрок провёл за «Крылья Советов» 20 матчей во всех турнирах и забил один гол.
Защитник Георгий Зотов покинул самарские «Крылья Советов» и перешёл в «Оренбург».
За южноуральскую команду он уже выступал в сезоне 2019/20.
В прошлом сезоне игрок провёл за «Крылья Советов» 20 матчей во всех турнирах и забил один гол.
оренбург тоже начал распродажу легионеров.
возможно, есть приказ - играют только россияне.
оренбург тоже начал распродажу легионеров.
возможно, есть приказ - играют только россияне.