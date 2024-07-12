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Эванс продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 18:15

«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении соглашения с защитником Джонни Эвансом. Новый контракт рассчитан до июня 2025 года.

Воспитанник клуба вернулся в МЮ прошлым летом.

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сегодня в 19:25
Возвращение Джонни Эванса в «Манчестер Юнайтед» стало радостной новостью для поклонников клуба. Новый контракт защитника до июня 2025 года подтверждает его важность для команды. Воспитанник клуба, Эванс привнёс стабильность и опыт в защиту «Манчестер Юнайтед». Это отличное начало сезона для команды.
Игорь Смирнов 4
Игорь Смирнов 4
сегодня в 19:23
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 18:21
Гость
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