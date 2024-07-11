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Генсек РФС объяснил, почему контракт с Карпиным продлили на 4 года

сегодня, 18:52

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос, почему с главным тренером сборной России Валерием Карпиным контракт был продлён на четыре года.

Если мы говорим об участии в турнире — ЧМ или Евро, перед тренером и командой можно ставить краткосрочную задачу. Ставим задачу, подписываем контракт на 2 года, и по результатам розыгрыша принимаем решение о продлении. У нас сегодня, к сожалению, такой возможности нет — мы незаконно отстранены от соревнований. Тренер сборной сейчас должен готовить команду — развивать её, готовить на будущее. Она не должна превратиться в селекционную команду для просмотра молодёжи, но новый формат состава — тот, который в перспективе будет играть в официальных турнирах — он должен формировать. Тренер предъявляет требования по тем игрокам, которых он хочет видеть, по их характеристикам. Эти характеристики должны транслироваться в академии и клубы.

Клубы должны понимать, кого РФС хочет видеть в сборной, в какой футбол мы хотим играть. Всё это сделать за двухлетний период невозможно. Тренер должен понимать, что после первой ошибки его не уволят. Зачем ему эти переезды и отсутствие отпусков? И РФС должен понимать перспективу. Мы обсуждали срок 4-6 лет, и учитывая, что у нас очень хорошая коммуникация и нет противоречий, в том числе в переговорах, приняли решение, что 4 года — срок оптимальный.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:40
Вспомнил слова из советской песни "Как провожают пароходы", а именно: " Вода, вода, кругом вода...". Всё, что сказал господин Митрофанов, - вода, вода... Необходимость заключения контракта сроком на четыре года можно объяснить двумя фразами: "В связи с тем, что официальных игр у сборной не предвидится в ближайшие шесть лет, пусть В.Г. верховодит ею указанный в контракте срок как ему вздумается. Индульгенция в случае неудач ему гарантирована".
112910415
112910415
сегодня в 19:38
имитация деятельности
vgqndmj8sfec
vgqndmj8sfec
сегодня в 19:29
Карпин попал в струю, и увольнять не за что
pomor45
pomor45
сегодня в 18:59
К чему ему приставка Генеральный? Хватило бы и просто - секретарь, других всё равно нет. Разве что для нехилой зарплаты.
Карпину повезло: и должность есть с соответствующими выплатами, и работы настоящей нет.
Гость
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