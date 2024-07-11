Генсек РФС объяснил, почему контракт с Карпиным продлили на 4 года

Генеральный секретарь РФС ответил на вопрос, почему с главным тренером сборной России контракт был продлён на четыре года.

Если мы говорим об участии в турнире — ЧМ или Евро, перед тренером и командой можно ставить краткосрочную задачу. Ставим задачу, подписываем контракт на 2 года, и по результатам розыгрыша принимаем решение о продлении. У нас сегодня, к сожалению, такой возможности нет — мы незаконно отстранены от соревнований. Тренер сборной сейчас должен готовить команду — развивать её, готовить на будущее. Она не должна превратиться в селекционную команду для просмотра молодёжи, но новый формат состава — тот, который в перспективе будет играть в официальных турнирах — он должен формировать. Тренер предъявляет требования по тем игрокам, которых он хочет видеть, по их характеристикам. Эти характеристики должны транслироваться в академии и клубы.