Генсек РФС объяснил, почему контракт с Карпиным продлили на 4 года

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос, почему с главным тренером сборной России Валерием Карпиным контракт был продлён на четыре года.
Если мы говорим об участии в турнире — ЧМ или Евро, перед тренером и командой можно ставить краткосрочную задачу. Ставим задачу, подписываем контракт на 2 года, и по результатам розыгрыша принимаем решение о продлении. У нас сегодня, к сожалению, такой возможности нет — мы незаконно отстранены от соревнований. Тренер сборной сейчас должен готовить команду — развивать её, готовить на будущее. Она не должна превратиться в селекционную команду для просмотра молодёжи, но новый формат состава — тот, который в перспективе будет играть в официальных турнирах — он должен формировать. Тренер предъявляет требования по тем игрокам, которых он хочет видеть, по их характеристикам. Эти характеристики должны транслироваться в академии и клубы.
Клубы должны понимать, кого РФС хочет видеть в сборной, в какой футбол мы хотим играть. Всё это сделать за двухлетний период невозможно. Тренер должен понимать, что после первой ошибки его не уволят. Зачем ему эти переезды и отсутствие отпусков? И РФС должен понимать перспективу. Мы обсуждали срок 4-6 лет, и учитывая, что у нас очень хорошая коммуникация и нет противоречий, в том числе в переговорах, приняли решение, что 4 года — срок оптимальный.
Карпину повезло: и должность есть с соответствующими выплатами, и работы настоящей нет.
Карпину повезло: и должность есть с соответствующими выплатами, и работы настоящей нет.