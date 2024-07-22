Тен Хаг высказался о важности МакТоминэя для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий на тему значимости хавбека Скотта МакТоминэя для команды.
У нас есть очень качественные футболисты, поэтому всегда будет интерес со стороны других клубов. Когда ты забиваешь 10 голов за сезон и хорошо выступаешь за сборную Шотландии, то будет интерес. Но мы намерены сохранить его, поскольку он очень важен для нашей команды.
Как показал прошлый сезон, когда у нас были доступны «шестерки», он мог играть на более высокой позиции, это очень интересный футболист.
В прошлом сезоне шотландец 27 раз вышел в стартовом составе «дьяволов» и забил 10 голов, став третьим бомбардиром МЮ в прошедшей кампании.