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Тен Хаг высказался о важности МакТоминэя для «Манчестер Юнайтед»

вчера, 08:47

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий на тему значимости хавбека Скотта МакТоминэя для команды.

У нас есть очень качественные футболисты, поэтому всегда будет интерес со стороны других клубов. Когда ты забиваешь 10 голов за сезон и хорошо выступаешь за сборную Шотландии, то будет интерес. Но мы намерены сохранить его, поскольку он очень важен для нашей команды.

Как показал прошлый сезон, когда у нас были доступны «шестерки», он мог играть на более высокой позиции, это очень интересный футболист.

В прошлом сезоне шотландец 27 раз вышел в стартовом составе «дьяволов» и забил 10 голов, став третьим бомбардиром МЮ в прошедшей кампании.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:39
Мак Томиней не стал и не станет великим. Чего-то ему все же не хватает порой. Возможно, он не виноват, а виноваты слабые напарники .
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:20
После сезона было заявлено что из команды уйдут 10 игроков... Теперь что делаем?? Они годами ничего не добились.. пусть уходят или продает ..
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:50
МакТоминэй в том сезоне хорошо играл
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:39
МакТоминэй неоднократно приносил очки команде, когда все горе-нападающие забить не могли)
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 09:38
"Шестерка". Важнейший футболист.
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