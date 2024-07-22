Тен Хаг высказался о важности МакТоминэя для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» дал комментарий на тему значимости хавбека для команды.

У нас есть очень качественные футболисты, поэтому всегда будет интерес со стороны других клубов. Когда ты забиваешь 10 голов за сезон и хорошо выступаешь за сборную Шотландии, то будет интерес. Но мы намерены сохранить его, поскольку он очень важен для нашей команды.

Как показал прошлый сезон, когда у нас были доступны «шестерки», он мог играть на более высокой позиции, это очень интересный футболист.