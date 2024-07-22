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Варан переходит в «Комо»

вчера, 00:04

Защитник Рафаэль Варан переходит в «Комо» на правах свободного агента.

Согласован контракт до лета 2026 года с опцией продления ещё на год.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:35
Блин... Человек когда без амбиций, то в расцвете сил оказывается в коме..или в Комо.
При сохранении своего уровня и требований к себе, он мог бы играть в любом клубе мира. В наставниках были Рамос, Пепе...но он не впитал даже грамма их лидерских качеств. Сидел в запасе за спинами Магуайера, Линделефа , а иногда и Эванса.

Варан. Помним. Любим.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 11:28
В МЮ себя не проявил, как и Каземиро.
wwt5mq8fgsrx
wwt5mq8fgsrx
вчера в 07:19
Компания в Комо собирается знатная
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 04:17
Там красиво просто очень)
zq2xdrj3m9z2
zq2xdrj3m9z2
вчера в 03:13
Что-то совсем сдулась ящерка
sv_1969
sv_1969
вчера в 02:59
Неплохая банда у Сеска собирается
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 02:50
Варан в Коме)))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 00:16
В Комо мёдом намазано
Гость
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