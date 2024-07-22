Защитник Рафаэль Варан переходит в «Комо» на правах свободного агента.
Согласован контракт до лета 2026 года с опцией продления ещё на год.
Защитник Рафаэль Варан переходит в «Комо» на правах свободного агента.
Согласован контракт до лета 2026 года с опцией продления ещё на год.
При сохранении своего уровня и требований к себе, он мог бы играть в любом клубе мира. В наставниках были Рамос, Пепе...но он не впитал даже грамма их лидерских качеств. Сидел в запасе за спинами Магуайера, Линделефа , а иногда и Эванса.
Варан. Помним. Любим.
При сохранении своего уровня и требований к себе, он мог бы играть в любом клубе мира. В наставниках были Рамос, Пепе...но он не впитал даже грамма их лидерских качеств. Сидел в запасе за спинами Магуайера, Линделефа , а иногда и Эванса.
Варан. Помним. Любим.