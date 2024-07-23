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Махачкалинское «Динамо» подало протест на судейство по итогам 1-го тура

вчера, 14:54
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Махачкалинское «Динамо» подало протест на судейство в матче первого тура РПЛ 2024/2025 против «Химок». Недовольство клуба из Дагестана вызвали эпизоды с назначенным пенальти в свои ворота и с незасчитанным голом в ворота «Химок» при счёте 1:1. Напомним, игру обслуживал судья Егор Егоров, на VAR был Владислав Безбородов.

Президент «Динамо» Гаджи Гаджиев дал комментарий по данному поводу.

У судей непростая работа. При этом ответственности стало поменьше – появился VAR. Но и VAR зависит от человека – от того, как он смотрит на ту или иную игровую ситуацию.

Непонятно, почему после столкновения игроков головами в эпизоде, предшествовавшем назначению пенальти, игра не была остановлена. Всё происходило на глазах у главного арбитра, он находился рядом. Тем более что в этой ситуации игрок «Химок», на мой взгляд, нарушал правила, подсев под нашего игрока. Здесь не увидели очевидных оснований для остановки игры, целого «слона», а в штрафной разглядели «туфельку Золушки» – лёгкое касание, которое УЕФА в своих методичках предлагает трактовать как незначительный контакт и не карать 11-метровым.

Непонятно, почему не засчитан наш гол. Эксперты, с которыми мы общались по этому эпизоду, которые судили матчи РПЛ, считают, что это совершенно некорректная отмена гола ввиду того, что наш игрок не совершал попытку сыграть рукой, не увеличивал с её помощью площадь тела. Оба игрока находились в тесном контакте плечом к плечу друг с другом. И почему главный арбитр Егоров после вмешательства VAR не пошёл пересматривать эпизод, как это было в случае с первым пенальти в наши ворота?

Посмотрим, что решит экспертно-судейская комиссия. Хотя я ни на что особо не рассчитываю, если говорить откровенно. Опыт…

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Все комментарии
Avaretz
Avaretz ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 09:38
В смысле не на что не рассчитываете? 2 пенальти подряд в таком промежутке за сомнительные нарушения это явный признак что судьи пытались помочь Химкам, да т все мелкие нарушения в пользу Химок, это было видно невооружённым глазом. А отменный гол вообще смех. Уверен, если бы было наоборот, то махачкалинцам не дали бы 2 пенальти, а отменный гол обязательно засчитали. В принципе нечему удивляться, кавказким командам рассчитывать не на что с таким судейством, даже если состав будет как у реала, подняться в тройку не дадут. Помним как в свое время закрыли Динамо Махачкала и не дали Анжи развиваться, не хотели такой топ в рпл от кавказа
AlVi77
AlVi77
сегодня в 07:12
В атаке любая рука это рука, даже опорная
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:36
Как обычно в России бывает,беспредел это норма а справедливость это беспредел,по другому не бывает в этой стране.
pomor45
pomor45
вчера в 20:13
Обещали же пошуметь. Вот, приступили к выполнению обещания.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:50
Какой толк от всех этих протестов? Даже если признают ошибку, то это ничего не изменит. Матч не переиграют. Очки не вернут.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:50
Вот это зря...
У себя дома будет таже история только в обратном направлении...
Хотя... После петиции может продолжится поступательное движение с теми же векторами скорости и ускорения...)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:21
Если ни на что не рассчитываете, то зачем жаловаться. Так, на всякий случай, вдруг "прокатит" ? Да и моменты в эпизодах, на которые вы ссылаетесь, такие неоднозначные, что непонятно, на что вы надеетесь. Я ещё могу понять ваши претензии в "железных" случаях нарушений, когда даже младенцу с соской во рту понятно, что оно - нарушение - было, но вы в своих претензиях приводите такие слабенькие аргументы, что диву даёшься.
Несерьёзно, г-н Гаджиев.
112910415
112910415
вчера в 16:56
на "маленькие " клубы никто внимания не обращает ...
да и на прочие тоже
wanrx7cc87zw
wanrx7cc87zw
вчера в 16:16
Напрасная трата времени, даже если они и правы.
ProKop92
ProKop92
вчера в 15:53
Просто руководство Динамо, видимо, не в курсе, что перед началом сезона нужно в бюджет клуба закладывать определенные статьи расходов... Для решения вопросов в матчах с конкурентами по борьбе за выживание
kd6vnbjpp8jd
kd6vnbjpp8jd
вчера в 15:37
Судью в чемпионат бубуинов!
Шамиль Омаргаджиев
Шамиль Омаргаджиев ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:30
Нада не на это своё время тратить а улучшать свою игру
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:59
Толку с этих петиций . У них свои законы и тарифы ☝️😉
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