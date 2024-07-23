Махачкалинское «Динамо» подало протест на судейство по итогам 1-го тура

Махачкалинское «Динамо» подало протест на судейство в матче первого тура РПЛ 2024/2025 против «Химок». Недовольство клуба из Дагестана вызвали эпизоды с назначенным пенальти в свои ворота и с незасчитанным голом в ворота «Химок» при счёте 1:1. Напомним, игру обслуживал судья Егор Егоров, на VAR был Владислав Безбородов.

Президент «Динамо» дал комментарий по данному поводу.

У судей непростая работа. При этом ответственности стало поменьше – появился VAR . Но и VAR зависит от человека – от того, как он смотрит на ту или иную игровую ситуацию.

Непонятно, почему после столкновения игроков головами в эпизоде, предшествовавшем назначению пенальти, игра не была остановлена. Всё происходило на глазах у главного арбитра, он находился рядом. Тем более что в этой ситуации игрок «Химок», на мой взгляд, нарушал правила, подсев под нашего игрока. Здесь не увидели очевидных оснований для остановки игры, целого «слона», а в штрафной разглядели «туфельку Золушки» – лёгкое касание, которое УЕФА в своих методичках предлагает трактовать как незначительный контакт и не карать 11-метровым.

Непонятно, почему не засчитан наш гол. Эксперты, с которыми мы общались по этому эпизоду, которые судили матчи РПЛ , считают, что это совершенно некорректная отмена гола ввиду того, что наш игрок не совершал попытку сыграть рукой, не увеличивал с её помощью площадь тела. Оба игрока находились в тесном контакте плечом к плечу друг с другом. И почему главный арбитр Егоров после вмешательства VAR не пошёл пересматривать эпизод, как это было в случае с первым пенальти в наши ворота?

Посмотрим, что решит экспертно-судейская комиссия. Хотя я ни на что особо не рассчитываю, если говорить откровенно. Опыт…