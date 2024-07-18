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Стали известны судейские назначения на матчи 1-го тура РПЛ

вчера, 18:46

РФС назвал имена арбитров и инспекторов на матчи 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

20 июля (суббота)

«Локомотив» – «Акрон»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Артём Любимов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Андрей Образко; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Эдуард Малый.

«Ростов» – ЦСКА: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Французов.

«Динамо» (Москва) – «Факел»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Василий Казарцев; инспектор – Александр Гончар.

21 июля (воскресенье)

«Оренбург» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Артём Любимов; AVAR – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Тюмин.

«Ахмат» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Артур Федоров; инспектор – Сергей Мартынов.

«Химки» – «Динамо» (Махачкала): судья – Егор Егоров, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Колобаев.

22 июля (понедельник)

«Пари НН» – «Рубин»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Олег Соколов.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:14
Ранее Сергей Иванов обслуживал 36 матчей с участием «Зенита», в которых петербуржцы одержали 23 победы, шесть раз сыграли вничью и потерпели семь поражений.

Последняя встреча команды Сергея Семака с арбитром из Ростова-на-Дону состоялась 11 мая, когда сине-бело-голубые на выезде уступили ЦСКА — 1:0.
fe2gcswmvf2e
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вчера в 21:00
Самый неквалифицированный судья РПЛ Иванов из Ростова, опять будет судить матчи с Зенитом и опять опозорится.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:56
Хотелось бы, чтобы косяков было поменьше. Они по-любому будут, потому что судья тоже человек...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:42
2009 год.

"Малый "напортачил" в игре 13-го тура, не засчитав гол с добивания футболиста "Москвы" в ворота "Зенита" после того, как голкипер питерской команды отразил пенальти. Попов, как и Малый, получил "двойку" за свою работу на матче 14-го тура "Рубин" - ЦСКА.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Коллегия футбольных арбитров (КФА) временно отстранила от судейства Эдуарда Малого и Вячеслава Попова, допустивших грубые ошибки в матчах двух последних туров чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает во вторник "Спорт-Экспресс".

Малый "напортачил" в игре 13-го тура, не засчитав гол с добивания футболиста "Москвы" в ворота "Зенита" после того, как голкипер питерской команды отразил пенальти. В итоге подопечные Дика Адвоката выиграли 1:0. Попов, как и Малый, получил "двойку" за свою работу на матче 14-го тура "Рубин" - ЦСКА (1:2).

"От назначения Эдуарда Малого на матчи чемпионата России мы решили воздержаться в течение августа", - заявил глава КФА Сергей Зуев."
lotsman
lotsman
вчера в 19:36
Желательно чтобы начало чемпионата не омрачилось судейскими скандалами. Естественно, что не все будут довольны судейством, но желательно чтобы сами судьи не косячили.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:26
Эдуард Малый обслуживал матчи высшего дивизиона чемпионата России с 2005 по 2012 год. В настоящее время работает инспектором на матчах Российской Премьер-Лиги.

7 июля 2022, 10:52 МСК
В состав ЭСК вошёл инспектор Российской Премьер-Лиги Эдуард Малый.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:22
Читаю и глазам не верю:

«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Андрей Образко; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Эдуард Малый.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1384315/moskalyov-vladimir-ivanov-sergey 18.07.2024

Это не тот Эдуард Малый которого в своё время отстранили от судейства???
(Кажется из Волгограда тот малый был...))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:13
По первому туру сказать ничего нельзя. Судьи в РПЛ начинают новую жизнь с чистого листа. А дальше уже будет создаваться репутация.
fuasaxtr7kr6
fuasaxtr7kr6
вчера в 18:51
Главная игра у Карасёва!!!
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