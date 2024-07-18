Стали известны судейские назначения на матчи 1-го тура РПЛ

РФС назвал имена арбитров и инспекторов на матчи 1-го тура Российской Премьер-Лиги.
20 июля (суббота)
«Локомотив» – «Акрон»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Артём Любимов; инспектор – Юрий Баскаков.
«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Андрей Образко; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Эдуард Малый.
«Ростов» – ЦСКА: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Французов.
«Динамо» (Москва) – «Факел»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Василий Казарцев; инспектор – Александр Гончар.
21 июля (воскресенье)
«Оренбург» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Артём Любимов; AVAR – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Тюмин.
«Ахмат» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Артур Федоров; инспектор – Сергей Мартынов.
«Химки» – «Динамо» (Махачкала): судья – Егор Егоров, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Колобаев.
22 июля (понедельник)
«Пари НН» – «Рубин»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Олег Соколов.
Последняя встреча команды Сергея Семака с арбитром из Ростова-на-Дону состоялась 11 мая, когда сине-бело-голубые на выезде уступили ЦСКА — 1:0.
Последняя встреча команды Сергея Семака с арбитром из Ростова-на-Дону состоялась 11 мая, когда сине-бело-голубые на выезде уступили ЦСКА — 1:0.
"Малый "напортачил" в игре 13-го тура, не засчитав гол с добивания футболиста "Москвы" в ворота "Зенита" после того, как голкипер питерской команды отразил пенальти. Попов, как и Малый, получил "двойку" за свою работу на матче 14-го тура "Рубин" - ЦСКА.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Коллегия футбольных арбитров (КФА) временно отстранила от судейства Эдуарда Малого и Вячеслава Попова, допустивших грубые ошибки в матчах двух последних туров чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает во вторник "Спорт-Экспресс".
Малый "напортачил" в игре 13-го тура, не засчитав гол с добивания футболиста "Москвы" в ворота "Зенита" после того, как голкипер питерской команды отразил пенальти. В итоге подопечные Дика Адвоката выиграли 1:0. Попов, как и Малый, получил "двойку" за свою работу на матче 14-го тура "Рубин" - ЦСКА (1:2).
"От назначения Эдуарда Малого на матчи чемпионата России мы решили воздержаться в течение августа", - заявил глава КФА Сергей Зуев."
"Малый "напортачил" в игре 13-го тура, не засчитав гол с добивания футболиста "Москвы" в ворота "Зенита" после того, как голкипер питерской команды отразил пенальти. Попов, как и Малый, получил "двойку" за свою работу на матче 14-го тура "Рубин" - ЦСКА.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Коллегия футбольных арбитров (КФА) временно отстранила от судейства Эдуарда Малого и Вячеслава Попова, допустивших грубые ошибки в матчах двух последних туров чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает во вторник "Спорт-Экспресс".
Малый "напортачил" в игре 13-го тура, не засчитав гол с добивания футболиста "Москвы" в ворота "Зенита" после того, как голкипер питерской команды отразил пенальти. В итоге подопечные Дика Адвоката выиграли 1:0. Попов, как и Малый, получил "двойку" за свою работу на матче 14-го тура "Рубин" - ЦСКА (1:2).
"От назначения Эдуарда Малого на матчи чемпионата России мы решили воздержаться в течение августа", - заявил глава КФА Сергей Зуев."
7 июля 2022, 10:52 МСК
В состав ЭСК вошёл инспектор Российской Премьер-Лиги Эдуард Малый.
7 июля 2022, 10:52 МСК
В состав ЭСК вошёл инспектор Российской Премьер-Лиги Эдуард Малый.
«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Андрей Образко; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Эдуард Малый.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1384315/moskalyov-vladimir-ivanov-sergey 18.07.2024
Это не тот Эдуард Малый которого в своё время отстранили от судейства???
(Кажется из Волгограда тот малый был...))
«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Андрей Образко; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Эдуард Малый.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1384315/moskalyov-vladimir-ivanov-sergey 18.07.2024
Это не тот Эдуард Малый которого в своё время отстранили от судейства???
(Кажется из Волгограда тот малый был...))