Стал известен главный арбитр финала Евро-2024

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сегодня, 15:30

УЕФА назначил судей на финальную игру Евро-2024 между Испанией и Англией.

Главный арбитр матча — (Франция). Ассистентами назначены Сириль Мунье и Межди Рахмуни (оба — Франция). Резервный арбитр — Шимон Марчиняк (Польша).