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Стал известен главный арбитр финала Евро-2024

сегодня, 15:30
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб АнглияАнглия14.07.2024 в 22:00 Не начался

УЕФА назначил судей на финальную игру Евро-2024 между Испанией и Англией.

Главный арбитр матча — Франсуа Летескье (Франция). Ассистентами назначены Сириль Мунье и Межди Рахмуни (оба — Франция). Резервный арбитр — Шимон Марчиняк (Польша).

За VAR будет отвечать судья французский судья Жером Брисар. Его ассистентами назначены Вилли Делажод (Франция) и Массимилиано Иррати (Италия).

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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 16:23
засудит гишпанцев в отместку за поражение сборной
hq77rh4srujv
hq77rh4srujv
сегодня в 16:19
Ну всё,Французы засудят,они чемпионат Франции судить не умеют,а их УЕФА ставит судить финал-всё куплено!!!
kazakoff
kazakoff
сегодня в 15:54
Неожиданно, все думали либо Орсато либо Марчиняк
Главное чтобы провёл игру без ошибок и тогда посмотрим хороший футбол
drug01
drug01
сегодня в 15:32
Надо было наших поставить! Нейтральная сторона!!!
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