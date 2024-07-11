Стал известен главный арбитр финала Евро-2024

УЕФА назначил судей на финальную игру Евро-2024 между Испанией и Англией.
Главный арбитр матча — Франсуа Летескье (Франция). Ассистентами назначены Сириль Мунье и Межди Рахмуни (оба — Франция). Резервный арбитр — Шимон Марчиняк (Польша).
За VAR будет отвечать судья французский судья Жером Брисар. Его ассистентами назначены Вилли Делажод (Франция) и Массимилиано Иррати (Италия).
Главное чтобы провёл игру без ошибок и тогда посмотрим хороший футбол
Главное чтобы провёл игру без ошибок и тогда посмотрим хороший футбол