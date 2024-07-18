РФС назвал лучшего арбитра сезона-2023/24

1721320373

вчера, 19:32

Судья категории ФИФА признан Российским футбольным союзом лучшим арбитром сезона-2023/24.

У него оказался лучший средний балл за отработанные матчи. Результат формировался из оценок инспекторов матчей с учётом решений экспертно-судейской комиссии РФС .

45-летний Карасёв отработал 22 игры в чемпионате и кубке страны, также он обслуживал Суперфинал Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом».

Вторым по итогам сезона стал , третьим – .

Первая десятка выглядит следующим образом:

Сергей Карасёв, Москва

Кирилл Левников, Санкт-Петербург

Павел Кукуян, Сочи

Алексей Сухой, Люберцы

Сергей Иванов, Ростов-на-Дону

Василий Казарцев, Санкт-Петербург

Сергей Чебан, Москва

Виталий Мешков, Дмитров

Артём Чистяков, Азов

Владислав Безбородов, Санкт-Петербург

Топ-10 лучших ассистентов сезона:

Андрей Образко, Ставрополь

Игорь Демешко, Химки

Максим Гаврилин, Владимир

Алексей Лунев, Новосибирск

Кирилл Большаков, Санкт-Петербург

Дмитрий Ермаков, Санкт-Петербург

Андрей Болотенков, Москва

Андрей Веретешкин, Санкт-Петербург

Дмитрий Чельцов, Москва

Адлан Хатуев, Грозный