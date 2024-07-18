РФС назвал лучшего арбитра сезона-2023/24

Судья категории ФИФА Сергей Карасёв признан Российским футбольным союзом лучшим арбитром сезона-2023/24.
У него оказался лучший средний балл за отработанные матчи. Результат формировался из оценок инспекторов матчей с учётом решений экспертно-судейской комиссии РФС.
45-летний Карасёв отработал 22 игры в чемпионате и кубке страны, также он обслуживал Суперфинал Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом».
Вторым по итогам сезона стал Кирилл Левников, третьим – Павел Кукуян.
Первая десятка выглядит следующим образом:
Сергей Карасёв, Москва
Кирилл Левников, Санкт-Петербург
Павел Кукуян, Сочи
Алексей Сухой, Люберцы
Сергей Иванов, Ростов-на-Дону
Василий Казарцев, Санкт-Петербург
Сергей Чебан, Москва
Виталий Мешков, Дмитров
Артём Чистяков, Азов
Владислав Безбородов, Санкт-Петербург
Топ-10 лучших ассистентов сезона:
Андрей Образко, Ставрополь
Игорь Демешко, Химки
Максим Гаврилин, Владимир
Алексей Лунев, Новосибирск
Кирилл Большаков, Санкт-Петербург
Дмитрий Ермаков, Санкт-Петербург
Андрей Болотенков, Москва
Андрей Веретешкин, Санкт-Петербург
Дмитрий Чельцов, Москва
Адлан Хатуев, Грозный