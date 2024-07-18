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РФС назвал лучшего арбитра сезона-2023/24

вчера, 19:32

Судья категории ФИФА Сергей Карасёв признан Российским футбольным союзом лучшим арбитром сезона-2023/24.

У него оказался лучший средний балл за отработанные матчи. Результат формировался из оценок инспекторов матчей с учётом решений экспертно-судейской комиссии РФС.

45-летний Карасёв отработал 22 игры в чемпионате и кубке страны, также он обслуживал Суперфинал Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом».

Вторым по итогам сезона стал Кирилл Левников, третьим – Павел Кукуян.

Первая десятка выглядит следующим образом:

Сергей Карасёв, Москва
Кирилл Левников, Санкт-Петербург
Павел Кукуян, Сочи
Алексей Сухой, Люберцы
Сергей Иванов, Ростов-на-Дону
Василий Казарцев, Санкт-Петербург
Сергей Чебан, Москва
Виталий Мешков, Дмитров
Артём Чистяков, Азов
Владислав Безбородов, Санкт-Петербург

Топ-10 лучших ассистентов сезона:

Андрей Образко, Ставрополь
Игорь Демешко, Химки
Максим Гаврилин, Владимир
Алексей Лунев, Новосибирск
Кирилл Большаков, Санкт-Петербург
Дмитрий Ермаков, Санкт-Петербург
Андрей Болотенков, Москва
Андрей Веретешкин, Санкт-Петербург
Дмитрий Чельцов, Москва
Адлан Хатуев, Грозный

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 09:56
КУКУляк где?
lotsman
lotsman
вчера в 21:50
С Карасёвым согласен, а вот Кукуян, сомнительно.
pomor45
pomor45
вчера в 21:20
Лучший в РПЛ совсем не значит, что хороший.
j49kwc63wmfb
j49kwc63wmfb
вчера в 21:03
Странно видеть судью Иванова из Ростова в числе лучших судей, его вообще отстранять нужно от судейства пожизненно.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:44
Приятно слышать. Поздравляю и желаю успехов в судействе!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:40
Помня то, как Кукуянил Кукуян, я б его третьим с конца сделал
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:11
Карась пока лучший по праву...
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:09
Ну тут все понятно и справедливо.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:52
Первая тройка действительно лучшие...
drug01
drug01
вчера в 19:46
Согласен он держит марку!!!
7qs8rgbg8t3v
7qs8rgbg8t3v
вчера в 19:38
Это типа Карасёв самый справедливый
Гость
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