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«Манчестер Сити» нашёл возможную замену Де Брюйне

вчера, 23:56

«Манчестер Сити» планирует подписать нападающего «Баварии» Джамала Мусиалу в случае ухода из команды хавбека Кевина Де Брюйне.

Отмечается, что данный переход может произойти как нынешним, так и следующим летом. По слухам, сам Мусиала хотел бы продолжить карьеру в АПЛ.

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Все комментарии
ballak144
ballak144 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 13:35
КДБ такого не найти)
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 08:19
Неплохо ..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 07:56, ред.
Эта покупка для ротации, а не на случай ухода КДБ. Бельгиец уже не мальчик, чтоб оба тайма выдавать на гол, вешать корнеры и стрелять по рамке... Ситуация - своего рода а' ля Модрич в РМ, когда опытный хав выходит и делает чудо в поле.

Исключением канеш. и могут быть околофутбольные тёрки КДБ с Пепом, но тут надо как следует "постараться" им обоим... Думаю до этого не дойдет.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:55
Мусиала все таки другой по стилю
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 07:54
На перспективу думаю хороший трансфер будет
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 07:30
Мусиала как и КДБ был в Челси, а потом уже ушел в Бундеслигу и там раскрылся) если сможет и в сити прогрессировать, то это будет отличным трансфером!)))
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 07:10, ред.
Играли первую половину прошлого сезона без рыжего, да и до этого были уже подобные случаи, когда он выбывал надолго. Мс не зависит от одного игрока. На данный момент нет замены только для Родри, и это проблема.
5nghaxpk4wpb
5nghaxpk4wpb
сегодня в 06:53
Сити без рыжего пропадут, не в их это интересах
Вещий
Вещий
сегодня в 06:21
Не думаю что это равноценная замена.... но МС виднее.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 05:57
Рано поздно..но бельгиец уйдет... Будет интересно смотреть как изменится Сити и что придумает Гвардиола
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:51
КДБ очень сложно заменить... Если вообще возможно
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:50
Не думаю что Мусиала сможет заменить Кевина
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:50
На мой субъективный взгляд это совершенно не замена для Де Брюйне . Да и задачи на поле у них разнятся.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:42
Омоложение состава неизбежно...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:01
Мусиала не замена Кевина.
отличный игрок, но КДБ уникальный футболист
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