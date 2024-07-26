«Манчестер Сити» нашёл возможную замену Де Брюйне

«Манчестер Сити» планирует подписать нападающего «Баварии» Джамала Мусиалу в случае ухода из команды хавбека Кевина Де Брюйне.
Отмечается, что данный переход может произойти как нынешним, так и следующим летом. По слухам, сам Мусиала хотел бы продолжить карьеру в АПЛ.
Исключением канеш. и могут быть околофутбольные тёрки КДБ с Пепом, но тут надо как следует "постараться" им обоим... Думаю до этого не дойдет.
Исключением канеш. и могут быть околофутбольные тёрки КДБ с Пепом, но тут надо как следует "постараться" им обоим... Думаю до этого не дойдет.
отличный игрок, но КДБ уникальный футболист
отличный игрок, но КДБ уникальный футболист